En la mira de Erick Lonnis: Saprissa lo fue a buscar, pero se lo quedó Herediano y acaba de rescindir su contrato

El Deportivo Saprissa se prepara para una etapa crucial: la semifinal del Apertura 2025 ante Cartaginés y, paralelamente, la planificación deportiva del 2026. Con un plantel que aún genera dudas en algunas posiciones y con la urgencia de reforzarse para recuperar protagonismo internacional, los morados vuelven a mirar al mercado y un viejo conocido reaparece en el radar.

¿Cuál es el futbolista por el que irá Saprissa?

Según confirmó el periodista Kevin Jiménez, el portero Alexandre Lezcano rescindió su contrato con el Club Sport Herediano. La noticia reabre una historia que parecía cerrada: Saprissa había intentado ficharlo en el periodo de traspasos anterior, pero el jugador optó por permanecer bajo el mando de Jafet Soto.

Hoy, el escenario cambió por completo. Lezcano, ya sin vínculo con los rojiamarillos, queda como agente libre y, de acuerdo con Jiménez, en Tibás vuelve a existir interés real por sumarlo como refuerzo para la próxima temporada.

Su perfil encaja en la intención del club de fortalecer costados y rejuvenecer la planilla, especialmente pensando en un 2026 en el que Saprissa busca volver a dominar el campeonato y retomar peso en torneos internacionales.

Alexaner Lezcano se convirtió en agente libre. (Foto: X)

El futbolista, que tuvo un paso intermitente por Herediano, ahora analiza opciones, y Saprissa aparece nuevamente como la posibilidad más fuerte si decide continuar en el país.

En Tibás lo saben: la semifinal ante Cartaginés es prioridad, pero el mercado ya empezó y el nombre de Alexandre Lezcano vuelve a resonar con fuerza en el Monstruo. ¿Será esta vez la definitiva?