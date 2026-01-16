Castigo desde Fedefútbol: Saprissa recibe el anuncio que pone en jaque a Vladimir Quesada en el Clausura 2026

Las actitudes que mostró Mariano Torres en el debut del Deportivo Saprissa ante Puntarenas FC por el Clausura 2026 son difíciles de justificar. Ya desde los primeros minutos del partido, el capitán morado se mostró fastidioso con el arbitraje, y Williams Matus no tardó en amonestarlo por reclamos.

Pero lo peor llegó sobre el final del primer tiempo, cuando Torres le propinó una dura patada a Andrey Mora sin intención de disputar el balón, vio la roja directa y dejó a su equipo perdiendo 1-0 en inferioridad numérica.

El castigo para Mariano Torres

Este viernes 16 de enero, el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol dio a conocer las sanciones correspondientes a la jornada 1 del Clausura 2026. Como era de esperarse, Mariano Torres no se salvó.

“Sancionar al jugador Mariano Néstor Torres con dos partidos de suspensión y una multa de ₡250 mil, al ser la primera vez en la temporada que es expulsado por juego brusco grave”, señala el comunicado oficial publicado en la página web de la Fedefútbol.

La resolución deja a Vladimir Quesada sin su futbolista más determinante para los próximos compromisos. El técnico no podrá contar con su capitán este sábado en la visita al Club Sport Herediano por la segunda fecha, ni tampoco en el siguiente partido como visitante ante Sporting en su nuevo estadio de la Argentina de Grecia.

¿Cuándo vuelve Mariano?

El capitán del Monstruo recién podrá volver a disputar un encuentro del Clausura 2026 el domingo 25 de enero, cuando Saprissa reciba en La Cueva al Club Sport Cartaginés de Amarini Villatoro. Hasta entonces, Mariano deberá observar a su equipo desde la grada.