“Me lo reclamó”: Ángel Zaldívar reveló qué le dijo a Alexis Gamboa y le pone fin a la polémica en Alajuelense

En la previa del partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Club Sport Cartaginés por la décima jornada del Torneo Clausura 2026, el delantero mexicano Ángel Zaldívar decidió referirse públicamente al cruce que tuvo con su compañero Alexis Gamboa.

El incidente tuvo lugar en el minuto 62 de la derrota 0-2 contra Puntarenas, cuando Gamboa fue expulsado por una fuerte infracción contra Kliver Gómez y discutió con Zaldívar cuando se retiraba del terreno de juego del “Lito” Pérez.

Momento que fue captado por las cámaras de Tigo Sports y alimentó las teorías acerca de una ruptura en el plantel liguista. Para colmo, en el entretiempo se dio el supuesto desplante de Ronaldo Cisneros al entrenador Óscar Ramírez, que luego fue desmentido por la institución.

¿Qué dijo Ángel Zaldívar sobre la polémica con Alexis Gamboa?

“Te voy a ser muy franco y sincero, le dije abiertamente que saliera rápido de la cancha, que estábamos perdiendo el partido y se saliera para poder seguir, y a él no le gustó, le molestó y me lo reclamó”, dijo Zaldívar, quien rompió el silencio sobre el tema en diálogo con Radio Columbia.

“Yo le respondí que estuviera tranquilo, que no era para que se pusiera así, pero que se saliera rápido para reanudar el partido. Eso fue todo, a él no le gustó, pero no pasó de eso. Ya luego estábamos tranquilos, es normal, son calenturas de partido nada más”, concluyó el azteca, desactivando el conflicto.

En lo que refiere a Alexis Gamboa, deberá purgar un partido de suspensión por decisión del Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol). El zaguero estará de vuelta este sábado, cuando Alajuelense visite a San Carlos desde las 8:00 p.m.

Publicidad

Publicidad

Datos clave