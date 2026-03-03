El mensaje de la FIFA para Panamá a 100 días del Mundial 2026 que toma por sorpresa al equipo de Thomas Christiansen

La Selección de Panamá se prepara para disputar en 2026 su segunda Copa del Mundo, con una ilusión renovada y un grupo que ha evolucionado desde su primera experiencia mundialista. A solo 100 días del arranque del torneo, el combinado canalero afronta el reto con mayor madurez y confianza.

Después de su debut en Rusia 2018, el equipo dirigido por Thomas Christiansen llega con más recorrido y una base consolidada, decidido a competir en un grupo exigente. En medio de esa expectativa, la FIFA también se hizo presente con un mensaje que sorprendió a todos en Panamá.

El mensaje desde FIFA a Panamá

Cuando faltan 100 días del inicio del Mundial 2026, la FIFA envió un mensaje especial a Panamá destacando la cuenta regresiva hacia la máxima cita del fútbol.

A través de redes sociales y en interacción con la publicación de la Fepafut, el organismo celebró la presencia de la selección canalera en su segunda Copa del Mundo, alimentando la ilusión de los aficionados.

Fepafut en su cuenta oficial de Instagram

Panamá se alista para el Mundial de 2026

Como parte de su camino hacia el Mundial 2026, Panamá apostó por una preparación poco habitual al organizar una gira en África para medirse ante Sudáfrica.

La intención de estos encuentros es ajustar aspectos tácticos y poner a prueba al equipo frente a selecciones con características similares a las que encontrará en la cita mundialista.

Selección de Panamá

Con este tipo de fogueos y un calendario exigente, los Canaleros buscan llegar en óptimas condiciones a la Copa del Mundo.

¿Cuándo debuta Panamá en el Mundial de 2026?

La Selección de Panamá al mando de Thomas Christiansen debutará el 17 de junio de 2026 frente a Ghana, marcando así su estreno en la cita mundialista. Comparte el Grupo L también junto a Inglaterra y Croacia.

Datos claves