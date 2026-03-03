Fuera del Clausura 2026: Saprissa confirma la baja más dolorosa para Hernán Medford en medio de la temporada

El pasado domingo, el Deportivo Saprissa superó por 2-0 a Guadalupe en el Estadio Colleya Fonseca, sumando tres puntos vitales que lo mantienen en la pelea por el primer lugar de la fase regular del Torneo Clausura 2026.

Con esta victoria, el equipo de Hernán Medford sigue en racha positiva, habiendo ganado todos los partidos desde su regreso al banquillo. Sin embargo, la algarabía por el resultado se vio empañada por una noticia que generó gran preocupación en Tibás.

ver también Erick Lonnis se adelanta al mercado: Saprissa apunta a la joya de un rival directo que ya pasó por La Sele

La lesión que paralizó a los morados

Al principio del encuentro, Sebastián Acuña recibió un fuerte golpe en su rodilla izquierda, lo que lo obligó a ser reemplazado inmediatamente y retirarse del campo en camilla.

Acuña se lesionó contra Guadalupe (X).

En conferencia de prensa, Hernán Medford confirmó que el mediocampista de 23 años, uno de los pilares del equipo, se encontraba con dolores en la rodilla. la incertidumbre sobre el alcance de la lesión persistía, y todos en el club esperaban noticias más claras tras los estudios médicos.

Se confirma el peor diagnóstico

Este martes, Saprissa compartió a través de su página web oficial el reporte médico de Acuña, y lamentablemente, la noticia no fue positiva. Los estudios confirmaron que el jugador sufrió una ruptura del menisco interno de su rodilla izquierda, lo que le obligará a someterse a una artroscopia para repararlo.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

El regreso a las canchas del futbolista dependerá de la evolución tras la cirugía, pero por la naturaleza de la lesión es casi un hecho que estará fuera por el resto del campeonato nacional. “Su tiempo de recuperación se informará una vez finalizado el procedimiento”, concluyó el reporte médico.

Publicidad

ver también Es oficial: Saprissa confirma el regreso más esperado por la afición en el momento más importante del Clausura 2026

Con la noticia confirmada, Hernán Medford ya se prepara para afrontar el resto de la temporada sin uno de sus jugadores más importantes, lo que complica una lucha por el título en un Clausura 2026 que se pone cada vez más exigente.

Publicidad

En síntesis

-Sebastián Acuña sufrió una lesión en la rodilla izquierda durante el partido ante Guadalupe y fue reemplazado en camilla.

Publicidad

-Los estudios médicos confirmaron que Acuña tiene una ruptura del menisco interno y deberá someterse a una artroscopia.

-El mediocampista, una de las piezas clave del equipo, estará fuera del torneo hasta que se complete su recuperación, que podría extenderse por varios meses.

Publicidad