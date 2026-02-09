Hernán Medford le dio una nueva oportunidad y Jefferson Brenes manda el mensaje que sorprende a Saprissa: “Menos mal…”

Jefferson Brenes atraviesa un momento de reivindicación personal en el Deportivo Saprissa, luego de pasar una etapa complicada en la que no contó con demasiadas oportunidades bajo la dirección de Vladimir Quesada.

Hoy el panorama es distinto y, con Medford al mando, el volante empieza a recuperar protagonismo y confianza, mostrando una versión más sólida dentro del terreno de juego.

Portar el dorsal 10 siempre implica una mayor exigencia desde las gradas, y Brenes no es la excepción. Tras la lesión de menisco que lo mantuvo alejado de las canchas durante 134 días en 2025, el camino de regreso no ha sido sencillo para el jugador morado.

Mensaje de Jefferson Brenes

Tras el triunfo en casa por 2-1 ante San Carlos, partido en el que volvió a sumar minutos, Jefferson Brenes aprovechó sus redes sociales para dejar un mensaje cargado de significado: “Menos mal el de arriba sabe cómo está la vuelta”.

Sobre este panorama Brenes espera seguir recibiendo oportunidades de Hernán Medford. Ya marcó doblete en la Copa Costa Rica ante Carmelita y sumó 18 minutos ante San Carlos.

De a poco la confianza irá aumentando y será un beneficio para todos en Saprissa tener de vuelta a un jugador de esa categoría.