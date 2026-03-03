En Alajuelense ya no lo ocultan: revelan qué hizo Ronaldo Cisneros en el camerino para molestar al Machillo Ramírez

La derrota 2-0 ante Puntarenas no solo dejó consecuencias en la tabla para Alajuelense, sino que también abrió interrogantes sobre lo ocurrido puertas adentro

Durante el entretiempo, Machillo Ramírez tomó la decisión de sustituir a Ronaldo Cisneros, uno de los hombres de gol del equipo, para dar ingreso a Ángel Zaldívar

Una determinación que generó comentarios y encendió el debate interno, aunque desde Alajuelense explicaron toda la situación al detalle.

¿Qué hizo Ronaldo Cisneros en el camerino para molestar al Machillo Ramírez?

Leonardo Medina, Director de Comunicación de Alajuelense, aclaró la situación explicando que Ronaldo Cisneros sí estuvo presente en la charla técnica previa al inicio del segundo tiempo y que su salida al campo no respondió a ninguna situación extraordinaria.

Según detalló, simplemente adelantó su ingreso junto a Ángel Zaldívar y Joel Campbell, quienes también salieron a realizar el calentamiento en ese momento.

Leonardo Medina, Director de Comunicación de LDA, se pronunció al respecto: “Ronaldo Cisneros participó en la charla previa al segundo tiempo y solamente adelantó su salida en ese momento junto con Ángel Zaldívar y Joel Campbell, que fueron a calentar”, afirmó.

Sin embargo, desde la mesa de Columbia Deportiva fueron contundentes con la situación: “Es la primera vez que yo veo en un partido que un jugador adelanta su salida. El técnico se respeta y yo me quedo ahí hasta que se termine toda la comunicación”, sentenciaron.

Datos claves

