Festeja Óscar Ramírez: Alajuelense confirma una gran noticia para la serie con LAFC por la Concachampions

Liga Deportiva Alajuelense se reencontró con el triunfo en un momento crucial. Este martes, venció 2-0 a Cartaginés en el estadio Alejandro Morera Soto y logró calmar las aguas —al menos parcialmente— gracias a los goles de Kenneth Vargas y Santiago van der Putten.

Los dirigidos por Óscar Ramírez arrancaron la segunda vuelta del Torneo Clausura 2026 recortando distancias en la lucha por meterse en zona de clasificación. Ahora tienen 12 puntos y el sábado se medirán a otro de sus rivales directos, San Carlos, que ocupa el cuarto lugar y les saca 4 unidades de ventaja.

Después de ese encuentro, debutarán en la Concachampions ante Los Angeles FC, un rival de cuidado por la jerarquía de su plantilla y su desempeño reciente tanto en la MLS como en el certamen de la Concacaf, donde viene de golear 6-0 al Real España de Jeaustin Campos y cerrar la serie en casa ganando por la mínima.

Alajuelense solucionó sus problemas de visado

La buena noticia pensando en el partido de ida contra LAFC, que se jugará este martes 10 de marzo desde las 9:00 p.m. en el BMO Stadium de Los Ángeles, California, es que todos los jugadores de Alajuelense ya cuentan con la aprobación para ingresar a Estados Unidos.

Así lo confirmó Víctor Reyes, secretario técnico del club, en la antesala del cruce con Cartaginés: “Había algunos casos específicos. Hoy tuvimos la posibilidad de que fueron y les tocaron las visas a cuatro personas. Gracias a Dios, todo salió bien. Esperamos contar siempre con el apoyo de la Embajada. Somos una institución centenaria, con muchos valores, estamos al día con todas las entidades del Gobierno y, por ende, somos una institución ejemplar a nivel de Centroamérica”.

“Eran jugadores. Me los reservo mucho (a los nombres) porque no hemos dado la lista, sobre todo por respeto a los demás muchachos y algunos familiares que pueden hacer expectativas altas; nos manejamos con perfil bajo”, externó “Mingo” en diálogo con Deportes Repretel.

LAFC viene de ganarle 2-0 a Houston Dynamo con los goles de Marco Delgado y Stephen Eustaquio. (Foto: Getty)

La Liga viajará con delegación completa a California después de enfrentar a San Carlos. “Queríamos salir en la mañana del domingo, pero no se nos dio la posibilidad de hacer un ajuste de reprogramación en el partido del fin de semana, que está para sábado a las 8:00 de la noche. Entonces optamos por viajar a las 2:30 p.m. y llegar a eso de las 9:30, hora de Los Ángeles, a Estados Unidos”, concluyó Reyes.

