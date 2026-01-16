“Qué personaje más necio”: Juan Carlos Rojas dispara el dardo que nadie esperaba tras su salida de Saprissa

El jueves 15 de enero, el Deportivo Saprissa hizo oficial el inicio del ciclo del empresario Roberto Artavia Loría como nuevo presidente de la Junta Directiva de la institución.

De esta manera, también quedó ratificada la renuncia de su predecesor en el cargo, Juan Carlos Rojas, que tras 14 años de labor ininterrumpida a la cabeza del club más ganador de Costa Rica decidió dar un paso al costado.

ver también Castigo desde Fedefútbol: Saprissa recibe el anuncio que pone en jaque a Vladimir Quesada en el Clausura 2026

El posteo que rompió la diplomacia

Ya como ex presidente, Rojas reapareció en su perfil de X (ex Twitter), @presimorado, donde respondió a una pregunta en tono de broma del usuario @luisfefont16: “¿La cuenta de @presimorado va a seguir siendo con el mismo usuario o esto es como la cuenta del presidente de EEUU?”. “Esta cuenta no la suelto por nada! Luego de 14 años me gané el privilegio vitalicio ya”, escribió el ex mandatario del Monstruo.

Tweet placeholder

Su interlocutor retrucó: “Entonces siempre con el mismo usuario? Seguro? No ve que Ferlín ya se lo sabe?”, en clara alusión al periodista Ferlín Fuentes, confeso simpatizante de Alajuelense, que en el último tiempo había llevado adelante una verdadera persecusión contra Juan Carlos Rojas debido a los problemas económicos que arrastraba Saprissa bajo su gestión.

Y fue ahí donde el ex presidente, ya despojado de la gran responsabilidad que lo llevaba a mantener un perfil diplomático ante los ataques, respondió sin anestesia: “Ahora que Ferlin vaya a joder a alguien más, qué personaje más necio y chimado!”.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

ver también Es oficial: Saprissa confirma el fichaje que quedará en la historia del club y así lo anunció

El comentario fue enormemente celebrado por los morados. En apenas un par de horas acumuló más de 250 “me gustas”, fue reposteado 25 veces y recibió 17 respuestas, entre ellas frases como “Él (Ferlín) quisiera tener las vitrinas tan llenas como las nuestras”, “Ya ahora lo puede decir abiertamente, Ferlín Fuentes chimado y ardido es lo que sos”, “Es una tóxica con el corazón roto, no te va a soltar” y “Chimado es poco ese BUFÓN”.