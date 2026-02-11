Luto en Saprissa: el drama de Jefferson Brenes que conmueve a todos en Costa Rica

Jefferson Brenes está pasando por un momento personal difícil después de la noticia que compartió en su cuenta de Instagram. El futbolista del Deportivo Saprissa comunicó el fallecimiento de su hermano, Óscar Brenes Loría.

“Fue un hermano amable, bondadoso y alegre. Su recuerdo permanecerá por siempre en nuestros corazones. Descanse en paz”, escribió el futbolista del Monstruo Morado para dar a conocer la triste noticias.

La historia que compartió el volante morado.

Saprissa, por su parte, le envió las respectivas condolencias al jugador y a toda su familia en este complicado presente: “Le enviamos el más fuerte de los abrazos a toda su familia en estos momentos tan difíciles”.

La noticia llega en un contexto en el que Jefferson Brenes estaba ganando ritmo con el arribo de Hernán Medford. Ahora, a pocas horas del partido ante Carmelita por el Torneo de Copa, resulta lógico que no forme parte de la convocatoria tras conocerse dicho fallecimiento.

Según la información de CRHoy, Óscar Brenes falleció el pasado 9 de febrero a sus 58 años, aunque fue este miércoles 11 de febrero el día en el que decidieron comunicarlo. Tampoco se revelaron los motivos de su muerte.

El medio mencionado agregó que “esta situación alejará al futbolista de las canchas por varios días, y su regreso se dará una vez que se encuentre en plenitud de condiciones“.