Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Recordó su pasado en Saprissa: Kevin Briceño se cruzó con un directivo de Alajuelense y lo golpeó en donde más le duele

Tras la victoria de Alajuelense ante Cartaginés, el portero con pasado morado protagonizó un tenso cruce al salir del campo.

Pablo Rocca

Por Pablo Rocca

Sigue a FCA en Google!
Kevin Briceño se cruzó con un directivo de Alajuelense.
Kevin Briceño se cruzó con un directivo de Alajuelense.

La victoria 2-0 de la Liga Deportiva Alajuelense sobre Cartaginés en el estadio Alejandro Morera Soto cortó una racha de seis partidos sin ganar y devolvió algo de calma al entorno rojinegro. Los goles de Kenneth Vargas y Santiago Van der Putten marcaron el desahogo en la cancha.

Pero cuando el partido terminó, la tensión no bajó. Todo lo contrario. Mientras abandonaba el terreno de juego, Kevin Briceño protagonizó un intercambio verbal con un directivo de Alajuelense. El guardameta, con pasado en Saprissa, no se guardó nada.

¿Qué le dijo Kevin Briceño al directivo de Alajuelense?

Según se pudo escuchar, el portero lanzó una frase que rápidamente encendió el ambiente: “No me enjache. Hace un partido no te reías”.

El comentario fue interpretado como una clara alusión a la reciente derrota manuda ante Saprissa en el Clásico Nacional, un golpe que todavía dolía en la Liga y que el arquero no dudó en traer al presente.

Tweet placeholder

El recuerdo del clásico fue directo al orgullo rojinegro. En un momento donde Alajuelense buscaba celebrar y dejar atrás la mala racha, la mención a la caída ante su eterno rival tocó una fibra sensible.

Publicidad
“No me parece correcto”: Machillo Ramírez sobre la polémica que generó la decisión que tomó Ronaldo Cisneros

ver también

“No me parece correcto”: Machillo Ramírez sobre la polémica que generó la decisión que tomó Ronaldo Cisneros

Briceño, identificado con el pasado morado, dejó claro que la rivalidad no termina con el pitazo final. El guardameta se fue en medio de una lluvia de insultos y no dudo en atacar a sus rivales.

Datos Claves

  • Alajuelense venció 2-0 al Cartaginés en el estadio Alejandro Morera Soto tras seis derrotas.
  • El guardameta Kevin Briceño increpó a un directivo de Alajuelense tras finalizar el encuentro.
  • Briceño aludió a la reciente derrota manuda ante Saprissa con la frase: “no te reías”.
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Machillo reveló lo que le dijo a sus jugadores
Liga Deportiva Alajuelense

Machillo reveló lo que le dijo a sus jugadores

Tras poner en duda su futuro, Óscar Ramírez recibe la noticia que beneficiaría a Alajuelense
Liga Deportiva Alajuelense

Tras poner en duda su futuro, Óscar Ramírez recibe la noticia que beneficiaría a Alajuelense

Machillo reveló que le dijeron en Alajuelense sobre su continuidad
Liga Deportiva Alajuelense

Machillo reveló que le dijeron en Alajuelense sobre su continuidad

El mensaje de Bukele por la sufrida clasificación de El Salvador al Premundial Sub-20
El Salvador

El mensaje de Bukele por la sufrida clasificación de El Salvador al Premundial Sub-20

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo