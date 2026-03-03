Recordó su pasado en Saprissa: Kevin Briceño se cruzó con un directivo de Alajuelense y lo golpeó en donde más le duele

La victoria 2-0 de la Liga Deportiva Alajuelense sobre Cartaginés en el estadio Alejandro Morera Soto cortó una racha de seis partidos sin ganar y devolvió algo de calma al entorno rojinegro. Los goles de Kenneth Vargas y Santiago Van der Putten marcaron el desahogo en la cancha.

Pero cuando el partido terminó, la tensión no bajó. Todo lo contrario. Mientras abandonaba el terreno de juego, Kevin Briceño protagonizó un intercambio verbal con un directivo de Alajuelense. El guardameta, con pasado en Saprissa, no se guardó nada.

¿Qué le dijo Kevin Briceño al directivo de Alajuelense?

Según se pudo escuchar, el portero lanzó una frase que rápidamente encendió el ambiente: “No me enjache. Hace un partido no te reías”.

El comentario fue interpretado como una clara alusión a la reciente derrota manuda ante Saprissa en el Clásico Nacional, un golpe que todavía dolía en la Liga y que el arquero no dudó en traer al presente.

El recuerdo del clásico fue directo al orgullo rojinegro. En un momento donde Alajuelense buscaba celebrar y dejar atrás la mala racha, la mención a la caída ante su eterno rival tocó una fibra sensible.

Briceño, identificado con el pasado morado, dejó claro que la rivalidad no termina con el pitazo final. El guardameta se fue en medio de una lluvia de insultos y no dudo en atacar a sus rivales.

