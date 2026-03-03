Es tendencia:
Así reaccionó Alajuelense para volver a ganar: Machillo Ramírez reveló el mensaje clave que le dio a sus futbolistas

Tras seis partidos sin ganar, la Liga volvió al triunfo y Machillo Ramírez explicó el ajuste clave que cambió la actitud del equipo, tanto en lo táctico como en lo emocional.

Por Pablo Rocca

Machillo Ramírez destacó el trabajo de sus jugadores.
© La Nación.Machillo Ramírez destacó el trabajo de sus jugadores.

La Liga Deportiva Alajuelense volvió a sonreír. Después de seis partidos sin conocer la victoria, el conjunto rojinegro derrotó 2-0 a Cartaginés en casa con goles de Santiago Van der Putten y Kenneth Vargas, cortando una racha que ya empezaba a pesar en lo anímico y en la tabla.

Más allá del resultado, la atención estuvo en lo que ocurrió puertas adentro. Óscar Ramírez confesó cuál fue el mensaje que buscó instalar en el grupo para revertir el momento.

¿Qué les dijo Machillo Ramírez a sus jugadores?

El técnico fue claro: La intensidad tanto en defensa como ataque no era la misma al torneo pasado y hemos hecho énfasis en eso. También trabajamos en evitar que nos hicieran tantos centros laterales que nos habían hecho daño en los juegos pasados”.

El ajuste no fue únicamente táctico. También hubo una fuerte dosis de autocrítica. Ramírez entendió que el problema no era solo de sistema, sino de ejecución y concentración.

Tweet placeholder

Machillo incluso fue más allá y lanzó una reflexión sobre el desarrollo individual del futbolista costarricense: “Es una llamada de atención para la formación. Yo siempre lo hablo con gente de mi entorno. ¿Por qué los porteros de Costa Rica tienen nivel medio para arriba? Porque trabajan todos los días con un arquero especializado. El defensor, mediocampista y delantero deberían trabajar toda la semana con entrenadores individualizados, con gente especializada. Es un llamado a la formación”.

La victoria ante Cartaginés no borra todo lo anterior, pero sí representa un respiro necesario. En la Liga saben que el margen sigue siendo estrecho, pero el golpe anímico puede marcar un antes y un después.

