La derrota 2-0 ante Puntarenas, en la jornada anteriro, no solo golpeó a la Liga Deportivo Alajuelense en la tabla, también dejó dudas sobre lo que ocurrió en el camerino rojinegro. Una de las escenas que más llamó la atención fue la salida de Ronaldo Cisneros al campo solo durante el entretiempo.

La situación generó especulaciones inmediatas. Desde el club, el director de Comunicación, Leonardo Medina, aclaró que el delantero mexicano simplemente adelantó su ingreso al campo junto a Zaldívar y Joel Campbell, intentando restarle dramatismo al episodio.

La respuesta del Machillo

Tras la victoria ante Cartaginés, Óscar Ramírez fue consultado directamente sobre lo sucedido y no esquivó el tema. Lejos de hablar de conflicto, apeló a la experiencia de vestuario.

“La gente que hemos estado en camerino, que hemos compartido camerino, estas cosas pasan. Los mexicanos son profesionales. La charla del otro día (ante Puntarenas) fue corta y por eso salió temprano (Ronaldo Cisneros). Estas cosas son normales, los que estamos en el camerino sabemos cómo es esto y no me parece correcto hacer polémica de esto”, afirmó el técnico.

Molestia con la interpretación

Ramírez también evidenció cierta incomodidad por la forma en que se manejó el tema públicamente: “Si hablo mucho, si contesto corto, no sirve. Entonces no entiendo. Si yo intento explicar cosas y ustedes lo toman para otras cosas, mejor contesto así”.

Con el triunfo ante Cartaginés, la Liga logró calmar un poco las aguas y subir en la tabla de posiciónes del Clausura 2026. Machillo intentó dar por cerrado el capítulo, insistiendo en que lo ocurrido con Cisneros forma parte de la normalidad de cualquier camerino competitivo.

