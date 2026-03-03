Es tendencia:
Premundial Sub-20

El mensaje de Bukele por la sufrida clasificación de El Salvador al Premundial Sub-20 ante Surinam

Yamil Bukele, presidente de la FESFUT, se expresó luego de que La Selecta Sub-20 amarrar su boleto al Premundial 2026.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Esto dijo Bukele tras la clasificación de La Selecta.
© FESFUTEsto dijo Bukele tras la clasificación de La Selecta.

La selección de El Salvador Sub-20 estuvo al borde de la debacle. En la noche de este martes, perdió 2-0 ante Surinam en el Estadio Miguel “Chocorrón” Buitrago de Managua, Nicaragua, pero la diferencia de gol le permitió resguardar la cima del Grupo A y clasificarse al Premundial de la Concacaf 2026.

El elenco sudamericano se quedó a una anotación de la hazaña. El marcador lo abrió Xavi Doors al minuto 34, Gino Grootfaam amplió la diferecia al 45+1′ y el portero salvadoreño Peter Cornejo se encargó de mantener con vida a La Selecta, que próximamente peleará por los boletos al Mundial 2027 y los Juegos Olímpicos 2028.

A pesar de las intervenciones del guardameta mundialista con la U-17, quedaron en evidencia la falta de contundencia y los errores defensivos de los dirigidos por Erick Dowson Porado, que deberán trabajar y mucho de cara al venidero certamen.

¿Qué dijo Bukele tras la clasificación de El Salvador al Premundial Sub-20?

Yamil Bukele, presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), se expresó a través de sus redes sociales y felicitó al grupo de juveniles. Aunque también hizo alusión a lo mal que la pasaron en la capital nicaragüense: “¡Con mucho sufrimiento pero se logró el objetivo!”, escribió.

Selección Femenina de El Salvador consigue goleada histórica que la hace soñar con el Mundial

ver también

Selección Femenina de El Salvador consigue goleada histórica que la hace soñar con el Mundial

“Felicidades al equipo y al cuerpo técnico por esta clasificación. Toca seguir trabajando duro porque estamos conscientes de que apenas se dio un primer paso y lo que se viene será más difícil”, cerró el jerarca salvadoreño. Esta es una de sus primeras buenas noticias de su gestión, aunque con gusto agridulce.

¿Cuándo se juega el Premundial Sub-20 de 2026?

El Campeonato Sub-20 se disputará del 25 de julio al 9 de agosto, en sede y grupos a confirmar. Para clasificar a la Copa del Mundo de la categoría, El Salvador deberá llegar a semifinales. Y el boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles se lo quedará el campeón, uniéndose a Estados Unidos como representante de la Concacaf.

(Foto: FESFUT)

(Foto: FESFUT)

Además de los cuscatlecos, los otros países centroamericanos clasificados al Premundial son Guatemala, Honduras y Panamá. Resta ver qué sucede con Costa Rica, que este miércoles decidirá su futuro ante Trinidad y Tobago. Nicaragua hará lo propio frente a Canadá.

En síntesis

  • Clasificación sufrida: El Salvador avanzó al Premundial Sub-20 pese a perder 2-0 ante Surinam, favorecido únicamente por la diferencia de gol.
  • Figura clave: El arquero Peter Cornejo fue vital para evitar una derrota mayor que hubiera significado la eliminación.
  • Mensaje de Yamil Bukele: El presidente de la FESFUT celebró el objetivo cumplido, pero reconoció que hubo “mucho sufrimiento” y falta trabajo.
  • Próximo desafío: La Selecta buscará en el Premundial (julio-agosto) uno de los boletos al Mundial 2027 y el pase a los Juegos Olímpicos 2028.

