Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

No será en la siguiente jornada: instalación del VAR tardará más de lo esperado en la Liga Nacional de Honduras

Aunque el equipo tecnológico ya está en Honduras, la instalación para los partidos de Liga Nacional tardará varias semanas.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
El FVS (VAR) se tardará más de lo que se esperaba en la Liga Nacional. Foto: Grupo Opsa.
El FVS (VAR) se tardará más de lo que se esperaba en la Liga Nacional. Foto: Grupo Opsa.

El presidente de la Liga Nacional de Honduras, Jorge Herrera anunció que el equipo tecnológico para la instalación del Football Video Support (FVS, conocido como VAR) ya está en el país; sin embargo su instalación tardará más de lo esperado.

Así lo dio a conocer Óscar Velásquez, presidente de la Comisión Nacional de Arbitraje, quien precisó que tendrán que trabajar en la capacitación de los árbitros y también de los cuerpos técnicos.

Selección de Honduras avisa a Keyrol Figueroa y sale a la luz lo que hará Francis Hernández: “Arrancarán el proceso”

ver también

Selección de Honduras avisa a Keyrol Figueroa y sale a la luz lo que hará Francis Hernández: “Arrancarán el proceso”

“Primero vamos a agotar la capacitación de los árbitros, tanto teóricamente, como en la práctica y luego vienen los entrenadores que ellos tienen que saber de qué forma van a solicitar (el VAR) y eso tomará unos 15 días y una vez que la FIFA dé el visto bueno, la federación le informa a la liga para que puedan hacer uso del FVS”, explicó Velásquez.

“De aquí a unas cuatro fechas desde que se capacite”, precisó. Ante eso, se espera que el FVS aparezca en el fútbol catracho en la segunda vuelta del Clausura 2026.

Desde Honduras mandan mensaje directo que no gustará a Pedro Troglio sobre el nuevo DT: “nos dimos cuenta”

ver también

Desde Honduras mandan mensaje directo que no gustará a Pedro Troglio sobre el nuevo DT: “nos dimos cuenta”

¿Cómo funciona el FVS?

A diferencia del VAR, el FVS es operado directamente por el árbitro central y está siendo utilizado en las ligas que están en proceso tecnológico.

El FVS es una herramienta diseñada para el apoyo de los árbitros en la toma de decisiones permitiéndoles revisar jugadas especificas con repeticiones de vídeo.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Sebastián Acuña no está solo: Medford lidia con seis bajas en pleno Clausura 2026
Deportivo Saprissa

Sebastián Acuña no está solo: Medford lidia con seis bajas en pleno Clausura 2026

Revelan qué hizo Ronaldo Cisneros en el camerino para molestar al Machillo Ramírez
Liga Deportiva Alajuelense

Revelan qué hizo Ronaldo Cisneros en el camerino para molestar al Machillo Ramírez

Selección de Honduras avisa a Keyrol Figueroa y sale a la luz lo que hará Francis Hernández: “Arrancarán el proceso”
Honduras

Selección de Honduras avisa a Keyrol Figueroa y sale a la luz lo que hará Francis Hernández: “Arrancarán el proceso”

Alajuelense recibe el revés de Concacaf que complica a Machillo Ramírez
Costa Rica

Alajuelense recibe el revés de Concacaf que complica a Machillo Ramírez

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo