No será en la siguiente jornada: instalación del VAR tardará más de lo esperado en la Liga Nacional de Honduras

El presidente de la Liga Nacional de Honduras, Jorge Herrera anunció que el equipo tecnológico para la instalación del Football Video Support (FVS, conocido como VAR) ya está en el país; sin embargo su instalación tardará más de lo esperado.

Así lo dio a conocer Óscar Velásquez, presidente de la Comisión Nacional de Arbitraje, quien precisó que tendrán que trabajar en la capacitación de los árbitros y también de los cuerpos técnicos.

“Primero vamos a agotar la capacitación de los árbitros, tanto teóricamente, como en la práctica y luego vienen los entrenadores que ellos tienen que saber de qué forma van a solicitar (el VAR) y eso tomará unos 15 días y una vez que la FIFA dé el visto bueno, la federación le informa a la liga para que puedan hacer uso del FVS”, explicó Velásquez.

“De aquí a unas cuatro fechas desde que se capacite”, precisó. Ante eso, se espera que el FVS aparezca en el fútbol catracho en la segunda vuelta del Clausura 2026.

¿Cómo funciona el FVS?

A diferencia del VAR, el FVS es operado directamente por el árbitro central y está siendo utilizado en las ligas que están en proceso tecnológico.

El FVS es una herramienta diseñada para el apoyo de los árbitros en la toma de decisiones permitiéndoles revisar jugadas especificas con repeticiones de vídeo.

