Saprissa vs. Herediano: ¿A qué hora y dónde ver el duelo entre Vladimir Quesada y José Giacone? Liga Promérica de Costa Rica 2026

Otro episodio entre Saprissa y Herediano vuelve a acaparar los reflectores en la segunda jornada del Torneo Clausura 2026, en un duelo que promete emociones fuertes y un ambiente de alta tensión

Además, el choque tendrá un atractivo especial en los banquillos, con el cruce estratégico entre Vladimir Quesada y José Giacone, dos técnicos que conocen bien este tipo de escenarios.

¿Cuándo juega Saprissa vs. Herediano en el Torneo Clausura 2026?

Saprissa y Herediano se enfrentarán el sábado 17 de enero de 2026 desde el Estadio Carlos Alvarado Villalobos a las 8:00 p.m. hora de Costa Rica

¿Dónde ver EN VIVO a Saprissa vs. Herediano por el Torneo Clausura 2026?

La transmisión del partido entre Saprissa y Herediano estará disponible en suelo costarricense a través de FUTV (incluida su plataforma FUTV Premium).

¿Cómo llega Saprissa?

El Deportivo Saprissa de Vladimir Quesada viene de igualar en casa (2-2) ante Puntarenas dejando una imagen bastante gris en su primera presentación en casa. Ahora buscarán sacar un resultado positivo en una visita complicada ante Herediano.

Deportivo Saprissa

¿Cómo llega Herediano?

Por otro lado, Herediano al mando de José Giacone quien ya sabe lo que es dirigir al Saprissa, ahora tocará enfrentar a los morados en la segunda fecha de este Torneo Clausura.

En la primera jornada vienen de dejar buenas sensaciones al derrotar como visitante (0-2) a Sporting.

Herediano

Balance entre Saprissa y Herediano

22/11/25 – Saprissa (1-1) Herediano / Torneo Apertura

/ Torneo Apertura 17/09/25 – Herediano (3-3) Saprissa / Torneo Apertura

/ Torneo Apertura 14/05/25 – Herediano (2-0) Saprissa / Torneo Clausura

/ Torneo Clausura 11/05/25 – Saprissa (4-0) Herediano / Torneo Clausura