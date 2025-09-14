Vladimir Quesada en alerta: la joya de Saprissa que podría firmar con otro club de Costa Rica justo antes del cierre del mercado de fichajes

A falta de apenas cuatro días para que se baje la persiana del mercado de fichajes en el fútbol costarricense, la mayoría de los equipos de la Liga Promérica ya tienen definida la planilla para encarar la segunda parte del Torneo Apertura 2025.

Sin embargo, como suele ocurrir en estas instancias, la ventana de transferencias aún guarda espacio para movimientos de último minuto que pueden sacudir el campeonato.

ver también “Esta semana”: figura clave de Saprissa confirma su regreso a las canchas cuando Vladimir Quesada más lo necesita

Uno de los equipos que más se moverá en este tramo final es Guadalupe FC. El recién ascendido no ha podido adaptarse a la exigencia de la primera división y tras ocho jornadas marcha último en la tabla de posiciones, con solo cinco puntos de 24 posibles. Ante este panorama, la gerencia deportiva guadalupana, liderada por Robert Garbanzo, trabaja en cerrar hasta cuatro fichajes relámpago.

Publicidad

Publicidad

Guadalupe acelera por una promesa morada

Según informó el periodista Kevin Jiménez, los nombres que están en carpeta son Francisco Rodríguez y Byron Murcia (ambos de Herediano), el veterano Greivin Méndez, quien hoy es agente libre, y una joya del Deportivo Saprissa: Samir Taylor.

Tweet placeholder

Publicidad

En lo que va de la temporada, el lateral de 21 años ha sumado 174 minutos de juego en tres partidos con Saprissa, mientras que en el semestre anterior disputó nueve compromisos con los tibaseños y 23 con Santa Ana, donde estuvo a préstamo.

Publicidad

Una oportunidad de crecimiento

El joven nacido en Bocas del Toro, Panamá, tiene contrato con Saprissa hasta 2028, pero la opción que le presenta Guadalupe le abriría la puerta a ganar minutos en otro club de la máxima categoría.

Publicidad

ver también Afuera de Saprissa: Vladimir Quesada deja ir a un tetracampeón a un rival directo en Costa Rica

Esto no deja de ser incómodo para el entrenador tibaseño, Vladimir Quesada, que en medio de un momento crítico de resultados podría perder a un jugador con proyección. De todos modos, el tiempo apremia y las negociaciones deberán acelerarse si Guadalupe quiere concretar la operación.