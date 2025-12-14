“Único club”: Comunicaciones no desaprovecha la oportunidad para lanzar un dardo a Municipal con un mensaje contundente

Este 14 de diciembre de 2025 se cumplen cuatro años desde que Comunicaciones FC escribió una de las páginas más gloriosas del fútbol guatemalteco, al consagrarse campeón de la Liga Concacaf 2021, un título que elevó el nombre del club albo y del país a lo más alto del ámbito regional.

ver también Días claves: Comunicaciones tomará decisiones que podrían determinar su futuro en el Clausura 2026

Aquel histórico campeonato se selló en diciembre de 2021, cuando los cremas se impusieron con autoridad al Motagua de Honduras en la gran final, con un marcador global de 6-3. La serie dejó en evidencia la superioridad futbolística de Comunicaciones, que mostró solidez colectiva, contundencia ofensiva y jerarquía en los momentos clave del certamen.

La Liga Concacaf 2021 reunió a los mejores clubes de Centroamérica, el Caribe y Canadá, bajo un exigente formato de eliminación directa. En ese escenario, Comunicaciones avanzó con paso firme en cada fase y cerró el torneo como el equipo más destacado, no solo por levantar el trofeo, sino también por la cantidad de reconocimientos individuales y colectivos obtenidos.

En lo individual, Juan Anangonó fue elegido como el mejor jugador del torneo y máximo goleador, Kevin Moscoso se quedó con el premio al mejor portero, mientras que Óscar Santis fue distinguido como el mejor jugador joven. Además, el club recibió el reconocimiento al Fair Play y aportó varios futbolistas al once ideal del campeonato.

Comunicaciones lanza dardo a Municipal

Desde ese título de 2021, Guatemala no ha vuelto a celebrar un campeonato internacional. El equipo que más cerca estuvo de romper la sequía fue Xelajú MC, finalista de la Copa Centroamericana 2025, situación que no pasó desapercibida para los cremas, quienes aprovecharon la efeméride para recordar su logro y lanzar un dardo a sus rivales, especialmente a Municipal.

“Hoy, hace 4 años. El único club guatemalteco en ganar la Scotiabank Concacaf League #VamosCremas”, publicó Comunicaciones junto a la imagen del trofeo que adorna sus vitrinas.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Un recuerdo que contrasta con su difícil presente, tras finalizar el Torneo Apertura 2025 en el último lugar y comenzar el Clausura 2026 en zona de descenso, una realidad que obliga al club a reaccionar y reencontrarse con el protagonismo.