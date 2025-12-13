La Inteligencia Artificial predice el resultado de Saprissa vs. Cartaginés por la semifinal de vuelta del Apertura 2025

La segunda semifinal del Torneo Apertura 2025 llega con todo el drama posible. Deportivo Saprissa dio el primer golpe al vencer 2-1 a Cartaginés como visitante en el Fello Meza en el duelo de ida, sacando ventaja en una cancha siempre complicada y quedando a un paso de una nueva final en la Liga Promérica.

Ahora, la serie se traslada al estadio Ricardo Saprissa, donde el Monstruo Morado suele convertirse en un rival feroz. El partido de vuelta está programado para el domingo 14 de diciembre de 2025 en Tibás, y llega con un contexto que favorece a los locales: Saprissa fue segundo en la fase regular con 30 puntos, mientras que Cartaginés terminó tercero con 27, en un campeonato en el que ambos estuvieron siempre en la parte alta, pero con los morados mostrando más poder ofensivo (29 goles a favor por 19 de los brumosos).

ver también Qué necesita Saprissa para eliminar a Cartaginés y meterse en la final del Torneo Apertura 2025

La predicción de la IA: Saprissa confirma la serie en casa

Tomando en cuenta la ventaja 2-1 obtenida en la ida, el peso de la localía en La Cueva, el rendimiento de ambos en la fase regular y las tendencias del mano a mano reciente, ChatGPT proyecta que Saprissa ganará el partido de vuelta y se clasificará a la final del Apertura 2025, con un marcador más probable de 2-1 a favor de los morados (o, en su defecto, una victoria por la mínima que igual le dé el pase sin necesidad de prórroga).

Los modelos ponderan varios factores: el equipo de Vladimir Quesada llega con mejores números globales en el torneo, ha sido más productivo en ataque y suele volverse muy fuerte cuando juega en casa, mientras que el conjunto de Andrés Carevic se ve obligado a remontar una desventaja que ya es incómoda de por sí, y más aún en un estadio donde tradicionalmente le ha costado sumar.

Saprissa quiere la 41 pero Cartaginés tiene otros planes. ¿Quién ganará?

Además, estadísticamente, el equipo que gana la ida como visitante en una serie a dos partidos suele tener una probabilidad alta de cerrar la clasificación en la vuelta, algo que la IA refleja en sus proyecciones apoyándose en patrones históricos de eliminatorias similares.

Publicidad

Publicidad

ver también Sentencia de Unafut: Saprissa recibe la notificación que golpea a Cartaginés a horas de jugar las semifinales

Eso no significa que la serie esté completamente sentenciada: Cartaginés ya ha demostrado este mismo año que puede ganarle a Saprissa y que tiene argumentos para complicarlo, especialmente si golpea primero y mete presión desde temprano. Pero si nos guiamos por rendimiento, contexto y datos fríos, la final que la IA ve como más probable pasa por un Saprissa clasificado tras otro triunfo en Tibás, manteniendo viva la expectativa de un nuevo choque clásico por el título frente a Alajuelense.

¿Cuándo se juega y cómo ver la semifinal de vuelta entre Saprissa y Cartaginés?

Día: domingo 14 de diciembre de 2025

domingo 14 de diciembre de 2025 Hora: 4:00 p.m. (hora de Costa Rica)

4:00 p.m. (hora de Costa Rica) Estadio: Ricardo Saprissa Aymá, Tibás

Ricardo Saprissa Aymá, Tibás Transmisión: FUTV