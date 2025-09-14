“Esta semana”: figura clave de Saprissa confirma su regreso a las canchas cuando Vladimir Quesada más lo necesita

El Deportivo Saprissa atraviesa una de sus peores rachas en los últimos años, y el entrenador Vladimir Quesada no solo carga con la presión de los resultados, sino también con un dolor de cabeza extra: las múltiples bajas en ataque.

En las últimas semanas, el Monstruo ha tenido que arreglárselas sin cuatro futbolistas importantes, todos lesionados, lo que ha limitado considerablemente las variantes ofensivas del estratega morado.

Mauricio Villalobos (esguince de tobillo), Deyver Vega (problemas en la rodilla), Warren Madrigal (fractura de peroné) y Newton Williams (cirugía de ligamento cruzado) son los actuales pacientes de la enfermería morada.

La mejor noticia para Saprissa

En la previa del enfrentamiento con Guadalupe FC por la octava jornada del Torneo Apertura 2025, Mauricio Villalobos confirmó que su regreso está más cerca que nunca.

El volante ofensivo de 26 años, que se perdió los últimos tres encuentros —incluido el clásico nacional ante Alajuelense—, reveló que ya se encuentra en la última fase de recuperación de la lesión sufrida ante Motagua.

Mauricio Villalobos trajo buenas noticias para los morados (Deportivo Saprissa).

“Si Dios lo permite, ya esta semana me incorporo a los entrenamientos y estaré disponible para que el cuerpo técnico tome la decisión de tenerme en cuenta para los partidos que vienen. Estoy en la última parte de la adaptación con pelota”, afirmó Villalobos, quien ha sido uno de los jugadores más regulares en este inicio turbulento de temporada.

¿Y los otros lesionados?

El caso más alentador después de Villalobos es el de Warren Madrigal. El delantero de 21 años, que se lesionó durante la Copa Oro con la Selección de Costa Rica, también se encuentra en la etapa final de su rehabilitación. Incluso, Saprissa compartió imágenes en redes sociales donde se lo ve haciendo sprints, lo que hace pensar en un pronto regreso.

Deyver Vega, en cambio, todavía no tiene un tiempo definido de regreso luego de su lesión de rodilla, mientras que Newton Williams se perderá todo el Apertura 2025 tras la cirugía de ligamento cruzado a la que fue sometido.

