Afuera de Saprissa: Vladimir Quesada deja ir a un tetracampeón a un rival directo en Costa Rica

El Deportivo Saprissa sumó su cuarta victoria en la Liga Promérica y cortó con una racha de dos derrotas consecutivas en el campeonato nacional. De esta manera, el equipo comandado por Vladimir Quesada logró tomar un poco de aire después de semanas complicadas.

Una vez finalizado el encuentro en Tibás, se confirmó una salida en el equipo morado a pocos días de que finalice el mercado de fichajes. Erick Lonnis había anticipado en la semana que esto podía ocurrir, debido a que varios futbolistas siguen sin hacer valer su estadía en Saprissa.

“Tenemos que tomar medidas ya para que esto no suceda nuevamente. Si tienes ya varias oportunidades de demostrar o tienes años y no demuestras, desgraciadamente hay una situación contractual que hay que respetar. Uno ha buscado la forma de tratar de hacer esos cambios“, aseguró el integrante del Comité Deportivo.

Publicidad

Publicidad

ver también Regreso confirmado: Vladimir Quesada revela el refuerzo que tanto esperaba Saprissa mientras se ilusiona con salir de la crisis

La crisis de Saprissa tiene su primera salida antes del cierre del mercado de fichajes

A raíz de estas declaraciones, el que dejará de pertenecer al Monstruo es Ryan Bolaños. Según la información del periodista Kevin Jiménez, el lateral izquierdo romperá contrato con el club morado y se transformará en agente libre.

Publicidad

Además, ya tiene nuevo equipo. Bolaños seguirá su carrera en Municipal Liberia, uno de los líderes del campeonato nacional. El tetracampeón con los Morados venía siendo muy cuestionado por la afición, ya que no estaba rindiendo como esperaban.

Publicidad

En lo que va de la temporada, Ryan Bolaños disputó apenas 78 minutos, los cuales cumplió en la derrota ante Puntarenas el pasado miércoles. Con su salida a punto de consumarse, se despide del Monstruo con 107 partidos en su espalda y cinco títulos en su vitrina personal.