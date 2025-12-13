“Mucho dinero”: Alajuelense confirma el futuro de Washington Ortega y Machillo Ramírez ya está al tanto

En la noche de este sábado 13 de diciembre, minutos antes de que el árbitro Brayan Cruz diera inicio al duelo de vuelta de las semifinales del Torneo Apertura 2025 entre Liga Deportiva Alajuelense y Municipal Liberia, el gerente deportivo del conjunto manudo, Carlos Vela, fue consultado por los medios de comunicación sobre la situación de Washington Ortega.

En los últimos días, el guardameta uruguayo de 31 años estuvo en boca de los aficionados rojinegros no solo por la lesión muscular que lo mantiene fuera de las convocatorias de Óscar “Machillo” Ramírez desde hace cinco partidos, sino también por los rumores que lo vinculaban con el fútbol de Colombia. Desde el país cafetero, distintos medios señalaron que América de Cali, Deportivo Cali y Millonarios tendrían interés en el arquero.

Carlos Vela aclara la situación de Washington Ortega

El directivo mexicano no tuvo inconvenientes en aclarar la situación: “Lo de Washington es 100% un tema mediático. Ahora nosotros estamos 100% mentalizados en la búsqueda del campeonato. No hay ningún tipo de diálogo oficial ni sugerencia. Washington está muy contento en el club, en el país, y con muchas ganas de ganar la 31”, sentenció Vela, cerrándole la puerta a una salida inmediata del arquero charrúa.

No obstante, el gerente deportivo también remarcó un punto importante: el contrato de Ortega contempla una cláusula de rescisión que, en caso de activarse, habilitaría al futbolista a negociar directamente con los potenciales interesados.

Washington Ortega se queda en Alajuelense (LDA).

“Todos los contratos de nuestros jugadores tienen cláusulas de rescisión, es un tema legal, pero sería mucho dinero”, explicó Vela, dejando en claro que cualquier acercamiento formal requeriría una inversión considerable.

Tranquilidad en el arco de Alajuela

Por ahora, Machillo Ramírez puede mantenerse tranquilo. Washington Ortega tiene contrato vigente con Alajuelense hasta mediados de 2028, y el club no tiene intención de desprenderse de una de las piezas más importantes de su plantel.

Mientras tanto, Bayron Mora, de apenas 22 años, ha respondido de gran manera cuando le tocó ocupar el arco rojinegro, consolidándose como una alternativa confiable mientras el uruguayo avanza en su recuperación.