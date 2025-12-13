Limpieza profunda en Herediano: la nueva víctima de la escoba de Jafet Soto es una figura que llegó en el último mercado

Luego de consumarse la eliminación prematura del Club Sport Herediano en el Torneo Apertura 2025, el presidente Jafet Soto giró el foco hacia la habitual reestructuración de fin de semestre.

A diferencia de otros cierres de torneo, esta vez la depuración no será arrasadora: la dirigencia de Fuerza Herediana considera que el plantel tiene una base competitiva sólida para encarar 2026, aunque también reconocen que hay nombres con el ciclo cumplido.

Llegó hace 6 meses y Jafet ya le muestra la salida

En ese contexto, una de las primeras salidas apuntadas corresponde a un futbolista que llegó para el Apertura 2025, pero que nunca logró consolidarse ni ganarse un lugar estable en el equipo. Se trata de Walter Cortés, lateral izquierdo de 25 años, incorporado desde Santos de Guápiles con la expectativa de sumar profundidad por la banda.

El ex jugador del Deportivo Saprissa tuvo una participación muy limitada a lo largo del semestre. En el campeonato nacional sumó minutos en apenas 4 de los 18 partidos posibles, y solo uno de ellos como titular. Además, participó en dos encuentros de la Copa Centroamericana.

Sus números terminan de reflejar un paso sin impacto: cero goles, cero asistencias y una expulsión, estadísticas que terminaron por inclinar la balanza en su contra dentro del análisis que realiza la dirigencia florense tras el cierre del torneo.

Según informó el periodista Kevin Jiménez, la salida está prácticamente encaminada. “Walter Cortés probablemente saldrá del Herediano, están viendo fórmulas de salida ya que tiene contrato aún”, señaló a través de sus redes sociales.

Las otras salidas de Herediano

Axel Amador se marchará cedido por seis meses a Pérez Zeledón, mientras que el portero Alexandre Lezcano ya rescindió su contrato con la institución. A este listado podría sumarse Allan Cruz, uno de los referentes del plantel, quien no aceptó la primera oferta de renovación por dos años que le presentó el club.

También permanece en evaluación la situación del delantero Brian Rubio, que llegó al final de su contrato y debe regresar a México, pero enfrenta un futuro incierto debido a la inminente desaparición del Mazatlán de la Liga MX, club dueño de su ficha.