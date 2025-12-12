“Expulsión de la asociación”: Honduras ya tiene la sentencia de la FIFA que le abre un camino al Mundial 2026

La FIFA mantiene abierta una puerta inesperada para Honduras en el camino hacia el Mundial 2026. A partir de una situación institucional que involucra a la federación de Surinam, el máximo organismo del fútbol mundial podría modificar el reparto de plazas para el repechaje intercontinental que se disputará en marzo.

La controversia germinó de los problemas internos de la Asociación de Fútbol de Surinam, donde una disputa dirigencial derivó en la intervención de la justicia ordinaria y el congelamiento de cuentas de la federación.

El problema es que esta situación es una violación explícita a los estatutos de la FIFA, que exigen a sus asociaciones miembro independencia absoluta de terceros, incluidos tribunales civiles.

¿Qué dice el reglamento?

El eje de la discusión se encuentra en el artículo 14.3 de los estatutos de la FIFA y el 5.3 del Reglamento de la Competición Preliminar del Mundial 2026. “Las violaciones del párrafo 1 (i) (el que prohíbe la intervención de terceros dentro de las federaciones) también podrán dar lugar a sanciones, incluso si la influencia de terceros no fue culpa de la asociación miembro en cuestión. Cada asociación miembro es responsable ante la FIFA por todos y cada uno de los actos de los miembros de sus órganos, cuando estos sean consecuencia de negligencia grave o conducta dolosa de dichos miembros”, reza el 14.3.

Dependiendo de las circunstancias, dentro de las medidas que puede imponer el Comité Disciplinario de la FIFA el artículo 5.3 incluye “la expulsión de la asociación miembro participante en cuestión de competiciones posteriores de la FIFA“. Y añade: “El Comité Organizador de la FIFA podrá decidir reemplazar a la asociación miembro participante que se haya retirado por otra asociación miembro”.

Crece la expectativa en Honduras

Si bien la federación internacional no explicita los criterios de reemplazo, la selección que sigue con mayor atención este proceso es la de Honduras, que ya se había resignado a seguir el Mundial de Norteamérica por televisión.

La H aparece como la mejor posicionada dentro de este contexto, ya que finalizó en el segundo puesto del Grupo C y quedó inmediatamente detrás de Surinam en la tabla comparativa de segundos lugares de las Eliminatorias de Concacaf.

Ante la ausencia de un mecanismo automático de reemplazo en el reglamento, cualquier eventual decisión quedará sujeta a la interpretación de la FIFA, pero la ubicación final de los catrachos en la eliminatoria los coloca como el principal candidato a ocupar una hipotética plaza vacante en el repechaje, en caso de que el organismo internacional determine la exclusión de Surinam.

