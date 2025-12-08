Sacó campeón a Saprissa, dirigió a Herediano y ahora los enfrentará en un rival directo: “Nuevo entrenador”

Uno de los entrenadores más reconocidos y experimentados de Costa Rica está a punto de comenzar una nueva aventura al frente del que será su undécimo equipo en el fútbol nacional.

Se trata de Mauricio Wright, técnico que carga con pergaminos de sobra en la primera división: fue campeón nacional con el Deportivo Saprissa y formó parte del histórico título del Club Sport Cartaginés en el Clausura 2022 como asistente técnico de Geiner Segura.

ver también Confirmado desde Europa: Saprissa hace oficial la noticia que enloquece a la afición mientras se define el Apertura 2025

Además, consiguió otro campeonato al frente del extinto Brujas FC en el Torneo de Invierno 2009, derrotando a Puntarenas FC en los penales, club al que más adelante también dirigiría, así como también pasó por los banquillos de Pérez Zeledón, Club Sport Herediano, UCR, Barrio México, AD Aserrí y Municipal Grecia.

Un nuevo club de Costa Rica para Mauricio Wright

Ahora, Mauricio Wright se prepara para tomar las riendas de un club en el que nunca antes había estado: Guadalupe FC. “Mauricio Wright será el nuevo entrenador de Guadalupe FC, será el encargado de dirigir a los guadalupanos”, informó este lunes el periodista Kevin Jiménez a través de sus redes sociales.

Tweet placeholder

Tras la salida de Fernando Palomeque, el estratega de 54 años aterriza en el conjunto josefino con la compleja misión de revertir el pésimo presente futbolístico del club, comprometido seriamente en la lucha por no regresar a la segunda división luego de haber logrado el ascenso en el Clausura 2025.

Publicidad

Publicidad

El sombrío presente de Guadalupe

Guadalupe cerró la fase regular del Apertura 2025 con un espantoso 0-4 ante Puntarenas, resultado que lo dejó con apenas 13 puntos en 18 partidos, compartiendo el fondo de la tabla con AD San Carlos. Los Toros del Norte de “Paté” Centeno solo están por debajo debido a la diferencia de gol.

ver también Fuera de Saprissa: Erick Lonnis anuncia la salida de una figura muy querida por la afición morada

Ahora, el técnico que ya supo coronarse con Saprissa, que dirigió a Herediano y que ha pasado por prácticamente todo el mapa del fútbol tico, tendrá la tarea de puntuar ante sus viejos conocidos para evitar la relegación.