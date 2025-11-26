Castigo de la Unafut: Saprissa y Alajuelense reciben el golpe menos esperado tras sellar su clasificación en el Apertura 2025

La Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa fueron los dos primeros equipos en asegurarse su boleto a las semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga Promérica.

A dos jornadas del cierre de la fase regular, ambos gigantes del fútbol tico mostraron la regularidad suficiente para no depender de nadie en la recta final, y ahora pueden encarar sus últimos partidos con la tranquilidad de saberse clasificados.

Castigos para Saprissa y Alajuelense

Pero este miércoles 26 de noviembre llegó un revés que ni en Tibás ni en Alajuela tenían en el radar. En concordancia con el reglamento de la Unafut, el Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol dio a conocer las sanciones impuestas tras la jornada 16, y tanto morados como manudos quedaron expuestos a castigos económicos.

Por el lado de Saprissa, recibió una multa de ₡1,250,000 (aproximadamente 2.500 dólares) por ser la tercera vez que no se destacan las zonas amarillas en el Estadio Ricardo Saprissa. Y la cosa no quedó ahí: se sumaron ₡300,000 adicionales (unos 600 dólares) “por ser la primera vez que el jefe de prensa en día de partido no cumple con sus obligaciones establecidas dentro del artículo 17 inciso 13) del Reglamento de Comunicación y Prensa”.

Saprissa no escapó a las sanciones del Tribunal

Mientras que las sanciones económicas del Tribunal suelen oscilar entre los 200 mil y 500 mil colones, esta acumulada de ₡1,650,000 (se suman 100 mil por la suspensión de Orlando Sinclair) representa un golpe inesperado para los morados, explicado por su reincidencia en las contravenciones.

Y en la Liga tampoco hubo buenas noticias. “Sancionar al club con una multa de ₡1,125,000 de conformidad con el artículo 32 bis al ser la tercera vez que retrasa el inicio de la etapa inicial o complementaria de un encuentro”, determinó el Tribunal.

Alajuelense también fue multado (LDA).

La otra sanción que dará que hablar

Guadalupe FC también conoció el castigo para su entrenador, Fernando Palomeque, quien en la derrota 1-0 ante Municipal Liberia fue expulsado y rompió de un puñetazo una puerta de vidrio en el Estadio Edgardo Baltodano, un gesto captado por las cámaras de seguridad. El Tribunal no tuvo piedad con el DT mexicano: cinco partidos de suspensión y una multa total de ₡450,000.