Premios The Best FIFA 2025, guía completa: fecha, hora, dónde ver, nominados, cómo se eligen los ganadores y grandes ausentes

Llega uno de los momentos más esperados del cierre de año: la gala de los Premios The Best FIFA Football Awards 2025. Por eso, desde Fútbol Centroamérica armamos una guía completa para que sepas cuándo y dónde es, cómo verla, quiénes son los nominados, qué premios se entregan, cómo se eligen los ganadores y los grandes ausentes que marcan la previa de este evento mundial.

¿Cuándo, dónde y a qué hora es la ceremonia de The Best FIFA 2025?

Los ganadores de The Best FIFA Football Awards 2025 se revelarán el martes 16 de diciembre de 2025, en un evento especial en Doha, Qatar. El arranque será a las 8:00 pm locales, que equivale a las 11:00 am de Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, y a las 12:00 pm de Panamá.

¿Dónde ver The Best FIFA 2025 EN VIVO?

La transmisión oficial será en directo y en abierto por FIFA.com.

Se acerca una nueva edición de los premios The Best (Getty Images).

¿Qué premios se entregan en The Best 2025?

Premios principales:

The Best al Jugador de la FIFA

The Best a la Jugadora de la FIFA

The Best al Entrenador de Fútbol Masculino

The Best al Entrenador de Fútbol Femenino

The Best al Portero

The Best a la Portera

Otros reconocimientos vinculados a la misma edición:

FIFA Fan Award (Premio a la Afición)

Premio Puskás (mejor gol masculino) y Premio Marta (mejor gol femenino)

The Best Men’s 11 y The Best Women’s 11

Además, FIFA suele comunicar algunos reconocimientos (como Fair Play) también vía contenidos oficiales alrededor de la gala.

Nominados de The Best FIFA 2025

The Best al Jugador de la FIFA

Ousmane Dembélé

Achraf Hakimi

Harry Kane

Kylian Mbappé

Nuno Mendes

Cole Palmer

Pedri

Raphinha

Mohamed Salah

Vitinha

Lamine Yamal

Lamine Yamal está nominado a Mejor Jugador del Año (Getty Images).

The Best a la Jugadora de la FIFA

Sandy Baltimore

Nathalie Björn

Aitana Bonmatí

Lucy Bronze

Mariona Caldentey

Temwa Chawinga

Kadidiatou Diani

Melchie Dumornay

Patri Guijarro

Lindsey Heaps

Lauren James

Chloe Kelly

Ewa Pajor

Clàudia Pina

Alexia Putellas

Alessia Russo

Leah Williamson

Entrenador/a del Año

Femenino: Sonia Bompastor; Jonatan Giráldez; Seb Hines; Renée Slegers; Sarina Wiegman.

Sonia Bompastor; Jonatan Giráldez; Seb Hines; Renée Slegers; Sarina Wiegman. Masculino: Javier Aguirre; Mikel Arteta; Luis Enrique; Hansi Flick; Enzo Maresca; Roberto Martínez; Arne Slot.

Portero/a del Año

Femenino: Ann-Katrin Berger; Cata Coll; Christiane Endler; Hannah Hampton; Anna Moorhouse; Chiamaka Nnadozie; Phallon Tullis-Joyce.

Ann-Katrin Berger; Cata Coll; Christiane Endler; Hannah Hampton; Anna Moorhouse; Chiamaka Nnadozie; Phallon Tullis-Joyce. Masculino: Alisson Becker; Thibaut Courtois; Gianluigi Donnarumma; Emiliano Martínez; Manuel Neuer; David Raya; Yann Sommer; Wojciech Szczęsny.

Dibu Martínez va por un nuevo galardón (Getty).

FIFA Fan Award: Premio a la Afición

Alejandro Ciganotto; Manolo “el del Bombo” (póstumo); aficionados del Zakho (IRQ).

Premio Puskás 2025: finalistas

Alerrandro; Alessandro Deiola; Pedro de la Vega; Santiago Montiel; Amr Nasser; Carlos Orrantía; Lucas Ribeiro; Declan Rice; Rizky Ridho; Kévin Rodrigues; Lamine Yamal.

Premio Marta 2025: finalistas

Jordyn Bugg; Mariona Caldentey; Ashley Cheatley; Kyra Cooney-Cross; Jon Ryong-jong; Marta; Vivianne Miedema; Kishi Núñez; Lizbeth Ovalle; Ally Sentnor; Khadija Shaw.

¿Cómo se eligen los ganadores?

Para los 6 premios principales (“The Best”)

Votan 4 grupos con el mismo peso (25% cada uno): aficionados registrados, capitanes, entrenadores de selecciones nacionales y periodistas especializados.

Cada votante arma un Top 3 (5 puntos, 3 puntos, 1 punto) y luego FIFA aplica el cálculo por grupos para definir al ganador.

El período evaluado para esta edición es del 11 de agosto de 2024 al 2 de agosto de 2025.

ver también Le dieron la espalda: Keylor Navas recibe otro duro golpe en Pumas tras el fracaso en la Liga MX

Para Puskás y Marta (mejores goles)

Se define con 50% voto del público + 50% panel de “Leyendas FIFA”, con ranking de tres goles (5-3-1).

Grandes ausentes de The Best 2025

En la lista final de nominados a Mejor Jugador no aparecen Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo, y tampoco figuran otros nombres habituales en este tipo de eventos como el de Vinícius Jr.