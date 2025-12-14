Es tendencia:
Violencia en Alajuelense: se filtra el video del incidente en el Morera Soto que la Unafut ya está analizando

Alajuelense enciende las alarmas por un video que lo deja comprometido ante Unafut justo antes de la final del Apertura 2025.

Por Geronimo Heller

© LDA / Morados Viajeros.Se filtra un video que compromete a Alajuelense.

Liga Deportiva Alajuelense vencía 2-0 a Municipal Liberia con anotaciones de Celso Borges y Ronaldo Cisneros cuando se produjo un incidente que pasó inadvertido para la mayoría de los asistentes al Alejandro Morera Soto.

Mientras los futbolistas ya se encontraban en los camerinos durante el entretiempo, se registró un altercado en el sector de popular oeste, dentro del espacio ocupado por La Doce.

El video que compromete a Alajuelense

A través de su página de Facebook, la cuenta “Morados Viajeros” difundió un video en el que se observa el pleito entre integrantes de la propia barra de Alajuelense. En las imágenes se aprecia un tumulto de aficionados envueltos en una pelea que escaló hasta lo físico, con empujones y golpes entre aficionados.

Consultada por La Nación, la Fuerza Pública confirmó que sí hubo intervención policial. Según detalló la oficina de prensa, el reporte del director regional de Alajuela, Allan Obando, señaló que “se hizo el reporte respectivo, pero no hubo aprehendidos ni ninguna otra consecuencia”. Además, confirmó que los tres involucrados fueron expulsados del recinto.

La respuesta desde la Liga

Por su parte, Alajuelense también se pronunció sobre lo ocurrido. Desde el club señalaron que se trató de “una situación puntual entre pocos aficionados ubicados en la gradería oeste” y destacaron que fue resuelta de manera expedita gracias al operativo de seguridad previamente establecido.

Ahora, la atención se centra en lo que pueda resolver la Unafut. Si bien no se registraron detenidos ni hechos de mayor gravedad, la posibilidad de una sanción dependerá de lo consignado en los informes oficiales de los comisarios del partido, que ya se encuentran bajo análisis por parte del ente organizador del campeonato.

