¿Qué pasa si Saprissa gana, empata o pierde ante Cartaginés en la semifinal de vuelta del Apertura 2025?

La tarde de este domingo en Tibás promete ser de máxima tensión. Después del 2-1 en el “Fello” Meza, la semifinal del Torneo Apertura 2025 entre Deportivo Saprissa y Club Sport Cartaginés llega a su capítulo final en La Cueva: nada está completamente cerrado, no hay gol de visitante ni ventaja por posición en la tabla y todo se definirá en la casa del Monstruo.

El equipo Morado, empujado por su gente y con la mira puesta en un nuevo título, sabe que tiene 90 minutos —o quizá 120 y penales— para sellar su boleto a la final, donde ya lo espera su archirrival: Liga Deportiva Alajuelense.

Qué pasa si Saprissa gana el partido de vuelta

Si Saprissa se impone en su estadio, el panorama es sencillo y feliz para la afición Morada: el equipo se clasifica directamente a la final del Apertura 2025. Cualquier triunfo, sumado a la victoria en Cartago, deja una ventaja clara en el marcador global de la serie.

En este escenario, no hay necesidad de prórroga ni penales. El pitazo final de los 90 minutos sellaría la clasificación y La Cueva podría explotar de alegría con un nuevo paso hacia otra estrella.

Qué pasa si Saprissa empata el partido de vuelta

En el caso de que el partido con Cartaginés termine igualado, Saprissa también celebra. Con el 2-1 de la ida, un empate en la vuelta por cualquier marcador deja a los Morados arriba en el global de goles.

No importa cuántos tantos se anoten: mientras haya igualdad en el marcador del encuentro, el Monstruo Morado mantendrá la ventaja construida en Cartago y se queda con el boleto a la final sin necesidad de tiempos extra.

Qué pasa si Saprissa pierde el partido de vuelta

El análisis se vuelve más fino, en cambio, si los dirigidos por Vladimir Quesada pierden en la semifinal de vuelta.

Si caen por un gol de diferencia, la serie queda igualada en el marcador global. En ese caso, se juegan tiempos extra . Y si después de esos 120 minutos totales sigue la igualdad, todo se define por penales .



. Y si después de esos 120 minutos totales sigue la igualdad, todo se define por . Si pierden por dos o más goles de diferencia, el golpe es directo: Cartaginés los supera en el agregado de goles y se clasifica a la final, sin necesidad de prórroga ni tandas desde los doce pasos.

En resumen: Saprissa entra a la vuelta sabiendo que si gana o empata se clasifica, pero que si se descuida y pierde por dos o más goles, verá cómo el sueño de otra final se le escapa en su propia casa.

Con el gol en contra de Jesús Rubio y otro de Kendall Waston, Saprissa le ganó 2-1 a Cartaginés en la ida. (Foto: Saprissa)

