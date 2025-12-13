“Negocia con otros equipos”: Saprissa enciende las alarmas por una figura que podría refozar a un rival directo

Saprissa prepara una limpieza para el 2026. Vladimir Quesada quiere armar el equipo a su imagen y semejanza tomando drásticas decisiones en Tibás.

Dentro de los jugadores que se pueden marchar está el extremo izquierdo Mauricio Villalobos, quien pasó de ser titular indisctuble con Paulo Wanchope a suplente con Vladimir Quesada.

En contexto, Villalobos pasó de estar en cancha a tener una lesión que lo apartó entre tres a cuatro partidos sin jugar y luego ya ni en convocatorias era considerado.

Herediano está pendiente de su caso para 2026

Recordemos que Mauricio está a préstamo hasta junio de 2026 enSaprissa ya que su ficha pertenece al Santa Ana, que sabe del talento de su jugador y negocia con otros equipos.

Lo que se está definiendo es que si se puede mantener en Saprissa, pero si la situación con Quesada va a cambiar en 2026, o la otra opción es que si se va cedido a otro club.

Villalobos hasta que pasó lo que pasó era considerado por muchos como el mejor refuerzo del mercado yJafet Soto ha puesto su mirada fija en su fútbol para llevarlo a Herediano.

Soto tiene un plan para llevarlo al Team, pero también Liberia está metido por su fichaje.

En Herediano le ofrecen minutos de calidad, todo dependerá de la decisión que tomen clubes y jugador, pero el caso de de Mauricio Villalobos es uno a definir en 2026.

Mauricio Villalobos pasó de ser titular con Wanchope a no tener minutos con Quesada.