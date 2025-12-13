En Honduras comienzan a pensar en el Repechaje al Mundial 2026 y toman una decisión

Todo ha dado un giro inesperado para la selección de Honduras cuando salió la oportunidad de jugar el repechaje internacional al Mundial 2026 debido a todo lo que está pasando con Surinam.

La controversia germinó de los problemas internos de la Asociación de Fútbol de Surinam, donde una disputa dirigencial derivó en la intervención de la justicia ordinaria y el congelamiento de cuentas de la federación.

Esto es una violación a los estatutos de FIFA y Honduras ha entrado en escena, ya que fue la selección que quedó abajo de Surinam en la tabla de posiciones para obtener el boleto al repechaje.

Ahora bien, desde Honduras tienen un problema y es que se quedaron sin entrenador, Reinaldo Rueda fue despedido de su cargo tras no ir a la Copa del Mundo. Todos se preguntan quién podría tomar el puesto.

“El presidente de la Federación, Jorge Salomón, adelantó que contratarán en enero un director deportivo para la Selección Nacional el cual sería extranjero. Enfatizó que no renunciará y dijo que han recibido unos 25 CV´s para el nuevo técnico de la Bicolor. Sin embargo, primero contrararán al director deportivo y luego al nuevo DT de Honduras. A su vez, adelantó que buscarán sumar exjugadores a la Federación para el siguiente proceso eliminatorio”, esto es lo que declaraba Julio Cruz, periodista de El Heraldo a Tigo Sports Costa Rica sobre la situación.

¿Quién podría ser el nuevo técnico en caso de clasificar disputar el repechaje?

“En su momento se habló de Pedro Troglio, pero recién renovó en Argentina. Si se llegara a dar la situación del repechaje tienen que correr para buscar DT, no sería el técnico definitivo para el proceso de 2030 y tampoco creo que sea nacional. Tienen que correr y si no se da lo del repechaje anunciarán al nuevo entrenador después de la Copa del Mundo 2026″, aseguró Cruz.

Los problemas de Surinam han tomado por sorpresa a Honduras, que de recibir la derecha para ir a la repesca tendrán que buscar un técnico al menos para ese partido y los que vengan si siguen avanzando.

Todo ha quedado en las manos de FIFA y la resolución que tome en el caso de Surinam, los próximos días serán claves para conocer la decisión.

La H aparece como la mejor posicionada dentro de este contexto, ya que finalizó en el segundo puesto del Grupo C y quedó inmediatamente detrás de Surinam en la tabla comparativa de segundos lugares de las Eliminatorias de Concacaf, este sería su argumento para poder estar en la pelea por el último boleto al Mundial.

