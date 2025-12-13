Ya firmó contrato: Kadir Barría cambia su futuro e ilusiona a Panamá rumbo al Mundial 2026

Kadir Barría fue la gran revelación de Panamá sobre el final de la temporada en Brasil. El delantero pasó al primer equipo de Botafogo, donde hizo su debut en el Brasileirao, y marcó dos goles en seis encuentros casi sin ser parte del plantel profesional.

En septiembre, después de ser la gran figura del Sub-20 del Fogao, hizo su estreno en la liga brasileña ante Gremio. En su tercer encuentro, Barría desató la locura en Panamá tras marcar un doblete ingresando en la segunda parte contra Sport Recife cuando su equipo perdía 2-1.

Desde entonces, se ha puesto como un candidato a la Selección de Panamá al lucirse en uno de los equipos más importantes de Sudamérica. En las últimas horas, firmó un contrato especial que lo considera como una joya importante de cara al futuro.

La nueva firma de Kadir Barría que le permite dar un gran salto en Brasil

Kadir Barría vestirá Nike a partir del 2026 cuando inicie la temporada en el fútbol brasileño. Oficialmente será un futbolista de la icónica marca que tiene a Cristiano Ronaldo como el máximo exponente en el mundo.

Con esta nueva firma, Kadir Barría se posiciona como uno de los delanteros más prometedores de Panamá. Tal fue su crecimiento que podría estar en la lista de Thomas Christiansen para el Mundial 2026. Diferentes fuentes cercanas al seleccionado aseguran que estará convocado en las próximas citas amistosas previas a la Copa del Mundo.

Él, por su parte, ya le hizo saber al entrenador danés que está listo, aunque dijo que nadie lo ha contactado: “Nadie ha platicado conmigo, pero si se me da la oportunidad estoy preparado para afrontarlo. En Panamá hay jugadores muy grandes y hay que respetar eso, pero si se me da, estoy listo”.

