Decisión tomada con Mariano Torres: Vladimir Quesada sorprende a Saprissa en plena definición del Apertura 2025

Vladimir Quesada tuvo que resolver una de las decisiones más delicadas de la temporada de cara al duelo de este domingo entre Deportivo Saprissa y Cartaginés, por la revancha de las semifinales del Torneo Apertura 2025.

El foco estuvo puesto en Mariano Torres, capitán y emblema del Monstruo, quien no llegó al compromiso en plenitud física pese a haber sido titular en la victoria 2-1 en la ida, disputada en la Vieja Metrópoli.

Mariano Torres fuera de la convocatoria

El volante argentino de 38 años tuvo una influencia directa en ambos goles morados en aquel encuentro, pero debió salir reemplazado al inicio del complemento. Desde entonces, comenzó a tomar fuerza la posibilidad de que Quesada optara por dosificarlo para evitar riesgos mayores en un contexto decisivo.

El viernes, el periodista Kevin Jiménez adelantó en el programa Seguimos que el cuerpo técnico analizaba dejar fuera a Torres. “Mariano Torres será suplente en la vuelta contra Cartaginés para terminar de recuperarse. Su lesión fue más grave de lo esperado y por eso juega poco”, señaló entonces.

Mariano Torres no está al 100% (Saprissa).

Este domingo, una hora antes del inicio del partido en La Cueva, el Deportivo Saprissa hizo oficial su once titular y el nombre de Mariano Torres no apareció ni siquiera entre los suplentes.

Así forma Saprissa vs Cartaginés

Para el compromiso ante los dirigidos por Andrés Carevic, Quesada apostó por Esteban Alvarado en el arco. La línea defensiva estará compuesta por Joseph Mora como lateral izquierdo, Gerald Taylor por derecha y la dupla central conformada por Óscar Duarte y Kendall Waston.

En el mediocampo, el entrenador decidió prescindir del capitán y alineó a Fidel Escobar, Sebastián Acuña y David Guzmán como reemplazante de Mariano, mientras que en ofensiva estarán Marvin Loría, Orlando Sinclair y Warren Madrigal.