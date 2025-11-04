Tras renovar a David Guzmán, Saprissa le apunta a una joya de La Sele como su próximo fichaje: “En carpeta”

Mientras pelean mano a mano con su archirrival, Alajuelense, por el liderato del Torneo Apertura 2025, en Deportivo Saprissa también empiezan a entretejer cómo se moverán en el próximo mercado de piernas teniendo en cuenta los cambios en la composición accionaria que hubo en Horizonte Morado S.A.

En diciembre, Juan Carlos Rojas dejará la presidencia. Y ya confirmó que el líder del Comité Deportivo, Erick Lonnis, tomará las decisiones en lo que al armado de la planilla respectan. “Vamos a ser y estamos siendo más agresivos y más analíticos en la parte de fichajes no solo para enero, sino para después del Mundial”, afirmó el ex portero días atrás.

Finalmente, este lunes el club dio a conocer una de las primeras resoluciones fuertes de Lonnis: renovarle contrato por un año más a David Guzmán, uno de los jugadores a los que la afición morada ha venido criticando pese a sus logros en el club.

Saprissa tiene en el radar a una joya de La Sele

Según aseveró La Voz Saprissista, uno de los puestos en los que Saprissa apunta a reforzarse es la portería. Si bien el titular indiscutido es Esteban Alvarado, de gran rendimiento, el problema llega con la poca competencia que le presentan los juveniles Abraham Martínez (21 años) e Isaac Alfaro (22).

Frente a este panorama, la directiva buscaría fichar a un guardameta con probada calidad y experiencia como Antonny Monreal, figura de Municipal Liberia. Al parecer, hubo acercamientos y buena predisposición entre las partes, pero el mexicano “no sería el único portero en carpeta”, afirmó el sitio.

Rodiney Leal se erige la otra opción que maneja la “S”. A pocos días de cumplir 24 años, el arquero de Guadalupe FC recibió el llamado de Miguel Herrera para unirse por primera vez a la Selección de Costa Rica en el microciclo que se llevará a cabo del 4 al 8 de noviembre con miras a los trascendentales partidos de Eliminatorias ante Haití y Honduras.

Rodiney Leal, ex ADG y Águila FC, lleva 47 atajadas en el campeonato y lidera ese apartado. (Foto: FUTV)

En esta campaña, Leal defendió el arco guadalupano en 13 de los 15 partidos disputados, recibió 18 goles, acumuló 4 vallas invictas y le atajó un penal a Marcel Hernández, el goleador de Herediano. Además, tiene una ligazón especial con Saprissa: hizo las inferiores en la institución y su padre, Facundo Leal, atajó allí en la década de los 80.

“Saprissa en principio buscaría a uno de los dos, aunque perfectamente podrían llegar ambos porteros. La idea sería mandar a préstamo a Abraham Madriz“, concluyó LVS.