Indignación en Saprissa: el video de Mariano Torres que no mostró la TV e hizo enojar a los morados

Pese a que renovó y Saprissa viene en levantada, Mariano Torres está en el medio de la polémica por este gesto.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Mariano Torres quedó mal parado. (Foto: Saprissa)

El capitán del Deportivo Saprissa, Mariano Torres, volvió a ser el centro de atención este fin de semana, aunque no precisamente por su desempeño dentro del campo.

Un video que comenzó a circular en redes sociales tras el partido ante Guadalupe FC desató una fuerte polémica entre los aficionados morados, generando indignación y debate por la actitud del referente argentino a la salida del estadio Coyella Fonseca.

El gesto de Mariano Torres que molestó en Saprissa

En las imágenes, que no fueron captadas por las transmisiones oficiales de televisión, se observa a varios hinchas esperando a Mariano Torres, quien acaba de renovar su contrato, a la salida del recinto. Entre ellos, un niño emocionado que se acercó con su celular en la mano, pidiéndole una foto y un autógrafo.

Sin embargo, Torres cerró la puerta del vehículo sin atenderlo, mientras la persona que conducía, una mujer, según se aprecia en el video, arrancó el automóvil pese a que el pequeño seguía insistiendo.

El gesto provocó una reacción inmediata de los presentes. En la grabación se escucha a una aficionada reclamar airadamente por lo ocurrido, colocándose incluso frente al vehículo en señal de protesta. El niño, visiblemente decepcionado, se aleja del auto mientras continúa sosteniendo su teléfono.

Mariano Torres renovó con Saprissa y esto es lo que cobrará por mes: “Se lleva una tajada muy fuerte”

Mariano Torres renovó con Saprissa y esto es lo que cobrará por mes: “Se lleva una tajada muy fuerte”

Polémica en redes sociales

El fragmento, que se viralizó rápidamente en TikTok y X, generó una ola de comentarios divididos. Mientras un sector de la afición morada consideró la actitud de Mariano Torres como “fría” y “innecesaria”, otros salieron en defensa del capitán, argumentando que podría haber actuado así por razones de seguridad o por un mal momento personal tras el partido.

