Oficial: Saprissa anuncia la continuidad de uno de los jugadores más criticados por la afición

El Deportivo Saprissa sorprendió a propios y extraños este lunes al confirmar la renovación de contrato de uno de los futbolistas más cuestionados por la afición en los últimos años, una decisión que generó opiniones divididas entre los seguidores del club tibaseño.

Pese a las críticas constantes por parte de un sector de los hinchas, la dirigencia morada decidió extender el vínculo de un jugador que, según explicaron fuentes del club, representa “liderazgo, identidad y compromiso con el escudo”. Su continuidad responde también al deseo del cuerpo técnico de mantener experiencia dentro del camerino para el próximo torneo.

¿Cuál es la renovación que hizo Saprissa?

Minutos después del anuncio, Saprissa publicó un comunicado oficial en el que se confirmó que el futbolista en cuestión es David Guzmán, quien renovó por un año más con la institución.

Con 461 partidos disputados en todas las competiciones, Guzmán es actualmente el jugador con más presencias activas en la planilla morada. Además, solo ha defendido los colores del Saprissa en el fútbol nacional, lo que lo convierte en uno de los símbolos de la casa, más allá de la división de opiniones que despierta entre la afición.

David Guzmán extendió su contrato. (Foto: Saprissa)

Una renovación con peso histórico

El mediocampista está a un solo título de convertirse en el jugador más ganador en la historia del club, con 11 trofeos en su vitrina, cifra que actualmente lo iguala con el legendario Édgar Marín. De conseguir uno más, se consagraría como el saprissista más laureado de todos los tiempos.

Publicidad

Publicidad

“El Deportivo Saprissa celebra poder contar con su volante número 8 por un año más y le desea el mayor de los éxitos en esta nueva etapa con la institución más grande de Centroamérica”, expresó el club en su comunicado.

ver también Indignación en Saprissa: el video de Mariano Torres que no mostró la TV e hizo enojar a los morados

ver también Lo que la TV no mostró: futbolista de Saprissa tuvo un cruce con un aficionado y generó polémica

Reacciones divididas

Tras la confirmación, las redes sociales se llenaron de mensajes encontrados. Mientras muchos reconocen su entrega, otros consideran que su ciclo ya estaba cumplido.