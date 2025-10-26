“Interés real”: Saprissa quiere asegurar el fichaje de un extranjero que es figura en un rival directo

Mientras el Deportivo Saprissa de Vladimir Quesada mantiene la concentración total en el Torneo Apertura 2025, donde pelea cabeza a cabeza con Liga Deportiva Alajuelense y Municipal Liberia por el liderato de la fase regular, la dirigencia morada ya trabaja con una visión más amplia: el próximo mercado de fichajes.

De acuerdo con la información publicada por el medio La Voz Saprissista, el Monstruo tiene en carpeta a un refuerzo extranjero para fortalecer una zona clave de cara al 2026: la portería.

ver también “Es un notición”: Saprissa confirma el bombazo que Vladimir Quesada tanto anhelaba y eriza la piel de los morados

Actualmente, el experimentado Esteban Alvarado no tiene competencia directa bajo los tres palos, ya que sus relevos naturales son los juveniles Abraham Martínez (21 años) e Isaac Alfaro (22).

Esteban Alvarado no tiene competencia en Tibás (Saprissa).

¿Un extranjero para competir con Alvarado?

Ante esta situación, La Voz Saprissista reveló que “existe un interés real y fuerte por parte del Saprissa para llevar al portero Antonny Monreal al equipo”. Monreal, de 31 años, es un guardameta mexicano que milita en el sorprendente Liberia de José Saturnino Cardozo, el equipo revelación del torneo.

Saprissa estaría interesado en fichar a Antonny Montreal (Instagram).

Publicidad

Publicidad

El arquero ha sido titular en todos los partidos de los Coyotes, acumulando 14 apariciones, con 14 goles recibidos y 6 vallas invictas, cifras que lo ubican entre los porteros más regulares del campeonato. También cuenta con experiencia previa en Municipal Grecia y AD Guanacasteca, y se formó en las divisiones juveniles del Pachuca mexicano.

“La opción agrada a todas las partes”

Según el citado medio, las negociaciones entre Saprissa y el entorno de Monreal estarían avanzando camino a buen puerto: “La fuente nos indica que han habido acercamientos y que la opción agrada a todas las partes”.

Publicidad

De concretarse, Vladimir Quesada contaría con un refuerzo que elevaría el nivel de competencia interna en el arco morado, obligando a Esteban Alvarado a mantener su mejor versión.

Publicidad

ver también Tiene 17 años, mide 2 metros y el Piojo Herrera lo sigue de cerca: Matías Cordero, la joya de Saprissa que entusiasma a Vladimir Quesada

Mientras tanto, habrá que esperar a que pasen las semanas para conocer cómo avanzan las negociaciones. Antonny Monreal tiene contrato vigente con Liberia hasta diciembre de 2026, lo que significa que podría unirse a los tibaseños en condición de agente libre al finalizar la temporada.