“No quiero”: Carlos Ruiz reveló ante toda Guatemala el problema que le impide llegar a la presidencia de la Fedefútbol

Guatemala se encuentra en un momento futbolístico sumamente delicado, justo después de fracasar en las Eliminatorias al Mundial 2026. Dirigentes, futbolistas, cuerpo técnico y aficionados componen una fórmula que va a punto de explotar.

En medio de todo este escándalo, Carlos “Pescadito” Ruiz volvió a pronunciarse sobre las elecciones en la FFG. El histórico exfutbolista aspira a la presidencia de la institución. Su candidatura no será como cualquier otra, según pudo anunciar.

Recientemente, el máximo goleador de toda la historia de la Selección Nacional estuvo en un live de Tiktok. Ahí mismo prestó declaraciones para darle fuerza a su imagen con ciertas intervenciones. Ruiz no tuvo problemas en tocar el tema.

Pescadito Ruiz revela a Guatemala qué le impediría llegar a presidir Fedefut

“¿Presidente de la Federación? El deseo siempre estuvo, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que, para quienes no conocen cómo son las elecciones de la Federación, ustedes tienen que ir a convencer a un representante departamental. Nadie sabe quién es, con una planificación deportiva, que tampoco nadie sabe si conoce de deportes; y hacer que esa persona vote por ti”, sentenció.

“Después debes ir a convencer a los equipos de Liga Primera División, lo cual yo no estoy seguro que votarán por mí, ya que quiero hacer cambios de infraestructura del futbol de Guatemala; y convencer a la Segunda División, Futbol playa, futbol sala, futbol femenino, pero hay un círculo vicioso, y esto no es de ahora, es de siempre: A cambio de votos, se adquieren beneficios de todo tipo”, dijo Ruiz.

“Personas cercanas que dicen: Competí así, al final del día todos competirán dando beneficios a los votantes. Después ya estando adentro los sacas. Prefiero no, porque un tema es llegar con cola machucada y otro tema es llegar limpio y tranquilo. Se tiene que luchar contra esos impedimentos”, finalizó el goleador histórico.

