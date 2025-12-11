Todo El Salvador sorprendido con los fichajes de Selección que haría un inesperado equipo de la Liga Mayor: “Pláticas avanzadas”

Inter FA acelera con firmeza su proceso de reestructuración de cara al Clausura 2026, apostando por una serie de movimientos estratégicos que buscan transformar al club en un verdadero contendiente. La dirigencia ha puesto manos a la obra tras un Apertura 2025 irregular, y ahora pretende ensamblar una plantilla competitiva que permita dejar atrás los tropiezos recientes. La nueva planificación incluye nombres de peso, juventud y proyección internacional.

Uno de los movimientos más destacados es la inminente llegada de Emerson Mauricio, futbolista de 23 años que cerró su ciclo con Alianza, el único club en el que ha militado desde sus categorías formativas. Mauricio, autor de 51 goles en cinco temporadas en la primera división salvadoreña, se perfila como una pieza clave en el ataque interista. En el último torneo sumó 990 minutos en 20 partidos, confirmando su vigencia como uno de los atacantes nacionales más influyentes.

Junto a él también se incorporará Jairo Henríquez, un jugador de experiencia probada a sus 32 años. El volante ofensivo, que ha pasado por varios equipos del fútbol salvadoreño, conquistó su único título con Santa Tecla en el Apertura 2018. En el certamen actual acumula 1,010 minutos en 17 encuentros y ha marcado dos goles, demostrando que aún mantiene un nivel competitivo que puede aportar liderazgo y desequilibrio al Inter FA.

Proyecto ambicioso de Inter FA

Los refuerzos no terminan ahí. El pasado 10 de diciembre, el club anunció oficialmente las llegadas de los extranjeros Gabriel Brown y Diego Espinoza, además del fichaje nacional de Allexon Saravia, jugador con recorrido en Águila y Platense. Estos movimientos marcan el inicio de una renovación profunda, en la que se busca fortalecer todas las líneas del equipo para competir con mayor solvencia.

A este grupo se sumará también el colombiano Jonathan Tapias, mediocentro de 23 años que viene de lograr el ascenso a la primera división de su país con el Cúcuta Deportivo. Su fichaje supone su primera aventura fuera de Colombia y representa una apuesta por el talento joven sudamericano. En el entorno del club también suenan otros posibles fichajes; si bien las negociaciones están adelantadas, todavía no se han cerrado oficialmente.

El Inter FA, dirigido por el costarricense Luis Marín, enfrentará un desafío mayúsculo en el Clausura 2026. El equipo de La Libertad deberá pelear con determinación para evitar el descenso, luego de un Apertura 2025 donde apenas sumó 16 puntos, producto de dos victorias, 10 empates y 10 derrotas. Con este ambicioso rearmado, el club espera cambiar radicalmente su historia reciente y construir un proyecto capaz de competir en lo más alto del fútbol salvadoreño.