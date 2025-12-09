“Otro club en Europa”: Erick Lonnis anuncia el destino de Luis Paradela y no es lo que en Saprissa imaginaban escuchar

La semana pasada, distintos medios de Rumania dieron a conocer una noticia que rápidamente cruzó el océano Atlántico: la Universitatea Craiova estaría decidida a no ejecutar la opción de compra incluida en el préstamo de Luis Javier Paradela desde el Deportivo Saprissa.

De esta manera, todo apuntaba a que el extremo cubano de 28 años regresaría al club donde se coronó tetracampeón. “El contrato de préstamo de Luis Paradela con la Universidad de Craiova termina próximamente; de momento no hay conversaciones para compra, por lo que si de aquí a unos días no se da, deberá volver al Deportivo Saprissa”, confirmó el periodista Kevin Jiménez, alimentando aún más la ilusión morada de volver a verlo con la camiseta de la “S”.

Erick Lonnis sorprende a Saprissa

Pero este martes, Erick Lonnis ofreció una conferencia de prensa que cambió por completo el panorama. Consultado sobre un posible regreso para reforzar al Saprissa de cara al 2026, el directivo dejó claro que el jugador tiene otros planes.

“Hemos venido teniendo conversaciones con él y con su equipo. Termina el contrato de préstamo en diciembre; sin embargo, quiere mantenerse en Europa. Es su sueño”, afirmó ante los micrófonos.

Luis Paradela quiere continuar en Europa (U. Craiova).

“También ha expresado que si le toca regresar, está feliz de regresar a su casa”, matizó Lonnis. Sin embargo, rápidamente añadió otra frase que dejará intranquilos a los tibaseños: “Si se da la posibilidad de que sea traspasado a otro equipo en Europa, no vamos a ponerle impedimento“.

Todo se define la próxima semana

“Su equipo me indicó que a principios de la próxima semana nos harán llegar lo que decidan: si lo compran, lo mantienen a préstamo o si existe la posibilidad de un traspaso a otro club en Europa”, concluyó el líder del Comité Técnico del Monstruo.

Así, el destino de Luis Paradela podría no ser ni Saprissa ni Universitatea Craiova, donde su rendimiento tras recuperarse de la lesión de ligamentos cruzados no terminó de convencer a la directiva rumana. El caribeño podría seguir jugando en Europa, pero defendiendo los colores de otro equipo.