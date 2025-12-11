Es tendencia:
Municipal recibe una sorpresa tras lograr clasificar a las semifinales y que podría marcar su camino a la final del Apertura 2025

Los escarlatas conocen parte de su camino en su lucha por el título.

javier pineda

Por Javier Pineda

Los rojos reciben noticia inesperada
Este jueves 11 de diciembre quedó definido el tercer semifinalista del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Guatemala: el Deportivo Achuapa, que se une a Aurora y Municipal, clasificados el día miércoles. El pase de los cebolleros sin duda alguna se dio en contra de todos los pronósticos y ahora tendrá como rival a los rojos.

En el estadio Santo Domingo de Guzmán, en Mixco, el Deportivo Mixco, dirigido por Fabricio Benítez, recibió al Deportivo Achuapa, comandado por Álvaro García. La serie llegaba con una ligera ventaja para los Cebolleros, quienes habían ganado 3-2 en el partido de ida disputado en Jutiapa, resultado que puso presión al cuadro local desde el arranque del compromiso.

A pesar de los constantes intentos del conjunto mixqueño, el gol necesario para igualar la serie jamás llegó. Mixco se topó con un Achuapa ordenado, disciplinado y con oficio para manejar los tiempos del partido. Así, en un estadio lleno de expectativa, la historia terminó de escribirse: el séptimo lugar del Apertura 2025 eliminaba al sublíder de la competencia, certificando una de las sorpresas más resonantes de la fase final.

Semifinal atípica en Guatemala

Con esta clasificación, Achuapa se convirtió en el tercer equipo con boleto a semifinales, y además ayudó a definir la primera llave: Achuapa vs. Municipal. Debido a su posición en la tabla, los Cebolleros —al ser el semifinalista peor ubicado— deberán enfrentarse al líder del torneo, en una serie que promete emociones fuertes y un estilo de juego completamente contrastante.

Aunque aún falta la confirmación oficial por parte de la Liga Nacional, todo apunta a que el partido de ida se disputará el domingo 14 de diciembre en Jutiapa, casa del Achuapa, donde buscarán sacar ventaja ante un Municipal que llega con ritmo y motivación. Esta será la primera prueba de fuego para medir el verdadero carácter del conjunto jutiapaneco en su lucha por un lugar histórico en la final.

La vuelta, según lo previsto, se desarrollará el jueves 18 de diciembre en el mítico escenario de El Trébol, territorio complicado donde Municipal suele hacerse fuerte. Será allí donde se defina al primer finalista del torneo, en una serie que ya despierta expectativa en todo el país y que podría marcar un antes y un después para un Achuapa que está demostrando que en el fútbol guatemalteco nada está escrito.

