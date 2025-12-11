Panamá es furor en el mercado: clubes de Europa, México y la MLS quieren fichar a una figura de la Selección

Panamá atraviesa un momento futbolístico cargado de sobresaltos. Después de lograr su objetivo primordial en las Eliminatorias al Mundial 2026, aspectos de todo tipo crecieron para los canaleros. Sus futbolistas son muy bien valorados.

Thomas Christiansen cuida a cada una de sus figuras, especialmente a aquellas que cuentan con más chances de meterse en la lista definitiva. Mucho se habla del futuro de Cecilio Waterman, aunque no es el único con sobradas ofertas.

Azarías Londoño apareció en el radar de varios equipos pertenecientes a ligas de suma importancia. Si bien los ofrecimientos llegaron a oídos de su actual equipo, los dirigentes analizarán minuciosamente cada paso antes de poder concretarlo.

Panamá rompe el mercado de pases: múltiples ofertas por el delantero Azarías Londoño

Según comunicó el periodista José Miguel Domínguez Flores a través de su perfil oficial de X, el jugador Azarías Londoño está en la órbita de varios clubes, tanto en América como en Europa. Por el momento, seguirá en la Universidad Católica.

La más firme de todas las ofertas parecía ser la del Puebla de la Liga MX, pero no da lo que pide el equipo ecuatoriano. Sochi de Rusia, Olimpija de Eslovenia, OFI Creta de Grecia, Río Ave de Portugal, Atlanta United de la MLS y Huracán de la Argentina son otros de los equipos interesados en los servicios del delantero.

En lo que va de la temporada, Londoño acumula un total de 69 partidos jugados, dentro de los que logró convertir 16 goles y otorgar 19 asistencias. Esto le dio la posibilidad de convertirse en una de las grandes figuras del equipo universitario.