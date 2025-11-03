Su padre brilló en Saprissa, juega en Costa Rica y ahora el Piojo Herrera lo llamó a La Sele para sorpresa de todos: “Tuvo un crecimiento enorme”

La Federación Costarricense de Fútbol anunció este lunes 3 de noviembre la lista de 24 jugadores convocados para el microciclo de preparación de la Selección Nacional, que se llevará a cabo del 4 al 8 de noviembre y será clave para definir detalles de cara a los duelos cruciales ante Haití y Honduras por las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026.

La lista elaborada por el estratega mexicano Miguel “Piojo” Herrera está conformada exclusivamente por futbolistas del torneo local. En ella destacan once jugadores de la Liga Deportiva Alajuelense —con el regreso de Joel Campbell incluido—, cinco del Deportivo Saprissa, cuatro del Club Sport Herediano, uno del Club Sport Cartaginés (Cristopher Núñez), uno de Municipal Liberia (Randy Ramírez), uno de AD San Carlos (Alexandre Lezcano) y una gran sorpresa: Rodiney Leal, guardameta del recién ascendido Guadalupe FC, que actualmente se ubica anteúltimo en el Torneo Apertura 2025 de la Liga Promérica.

El portero de Guadalupe será parte del microciclo de La Sele (Guadalupe FC).

¿Quién es Rodiney Leal?

El joven arquero de 23 años es oriundo de la península de Nicoya y mide 1,93 metros. En esta temporada ha defendido el arco de Guadalupe en 13 de los 15 partidos disputados, con 18 goles recibidos, 4 vallas invictas y un penal atajado al goleador de Herediano, Marcel Hernández.

Leal se formó en las divisiones menores de AD Guanacasteca, donde llegó a sumar 8 apariciones con el primer equipo. Luego tuvo un paso por las Águilas de Carrillo en la Liga de Ascenso antes de fichar por Guadalupe a mediados de 2024.

Leal se formó en el semillero pampero (ADG).

Su padre es Facundo Leal, ex portero del Deportivo Saprissa que defendió el marco morado a finales de los años ochenta e inicios de los noventa. Facundo también jugó para ADG, Turrialba y otros clubes de primera división antes de regresar a su tierra natal, donde siguió desempeñándose como entrenador de porteros. De él, Rodiney heredó la pasión por el arco y el trabajo constante que hoy le abre las puertas del combinado nacional.

“Es un portero con mucha proyección”

En 2021, cuando Guanacasteca logró su histórico ascenso a la máxima categoría del fútbol costarricense, Rodiney Leal ya era considerado una de las grandes promesas del club pampero.

En aquel entonces, el entrenador de porteros Jairo Villegas dijo sobre él: “Rodiney es un portero con mucha proyección y un biotipo importante. Como todo joven, tiene las ganas de luchar, aprender y seguir creciendo. Ha trabajado muy bien y, durante el año que estuvimos en Liga de Ascenso, tuvo un crecimiento importante, que a la postre le valió para jugar de titular un partido, haciéndolo de muy buena manera y de forma satisfactoria. Tenemos un portero joven y con mucha proyección, que a mediano y corto plazo puede convertirse en un gran guardameta”.

Rodiney Leal se ha consolidado en la primera división de Costa Rica (Guadalupe FC).

Además, Leal ya había tenido roce con selecciones menores, participando en varios microciclos con la Sele Sub-20 en 2020 bajo la dirección de Vladimir Quesada. Sin embargo, aquel proceso no tuvo continuidad y el joven arquero quedó fuera del radar hasta ahora, cuando el Piojo Herrera decidió darle una nueva oportunidad.

Si logra destacar en este microciclo, podría convertirse en una opción real de relevo para el arco de la Tricolor, pensando en el futuro post-Keylor Navas y ante la irregularidad de otras prospectos como Alexandre Lezcano.

