Tiene 17 años, mide 2 metros y el Piojo Herrera lo sigue de cerca: Matías Cordero, la joya de Saprissa que entusiasma a Vladimir Quesada

En la Selección Sub-21 de Costa Rica que compite en los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025 bajo la dirección de Randall Azofeifa, un juvenil ha acaparado todas las miradas por sus condiciones físicas.

Se trata de Matías Cordero, espigado defensor central formado en el Centro Deportivo “Beto” Fernández del Deportivo Saprissa, quien con apenas 17 años alcanza los 2 metros de estatura.

El joven zaguero ha sido titular en los dos primeros encuentros de la Tricolor: disputó los 90 minutos en el triunfo 1-0 ante Honduras, y este viernes jugó hasta la mitad del segundo tiempo en la derrota 3-0 frente a Panamá, donde fue amonestado en la primera parte.

Matías Cordero sobresale por su estatura (Juegos Centroamericanos 2025).

Matías Cordero entró al radar del Piojo Herrera

Las condiciones futbolísticas de Matías Cordero no solo han llamado la atención de Azofeifa, sino también del propio Miguel “Piojo” Herrera, DT de la Selección Mayor. A principios de octubre, el técnico mexicano lo convocó como uno de los ocho “sparrings” de la Tricolor en el microciclo previo a la doble fecha eliminatoria ante Honduras y Nicaragua.

Matías Cordero formó parte del último microciclo de La Sele (FCRF).

En ese grupo también figuraron Berny Rojas (portero de 19 años) y Sebastián Garro (delantero de 18), ambos compañeros suyos en Saprissa. Cordero fue el más joven de todos los participantes del microciclo, una señal clara de la confianza que el Piojo deposita en su proyección.

Futuro brillante en Tibás

Aunque el defensor aún no ha debutado con el primer equipo, Vladimir Quesada ya sabe que tiene en casa a un proyecto de primer nivel. Cordero actualmente milita en la categoría U-19 del Monstruo, donde se destaca por su imponente juego aéreo.

La joya morada alcanza los 2 metros de altura (Estefan Monge).

Si continúa con su progresión y mantiene su nivel en la Selección Sub-21, todo indica que el estreno del juvenil categoría 2007 defendiendo el uniforme del primer equipo morado no tardará demasiado.