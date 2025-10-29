Cerca del Piojo Herrera: Randall Azofeifa tiene nuevo trabajo tras darle la medalla de oro a Costa Rica en los Juegos Centroamericanos

La Selección de Costa Rica tiene, todavía, un puesto vacante en el cuerpo técnico de Miguel Herrera a días de conocer si clasificará de forma directa al Mundial 2026, como líder del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf, o deberá jugar el repechaje el próximo año.

En marzo, Paulo Wanchope renunció al puesto que le había designado la Fedefútbol (Federación Costarricense de Fútbol) como asistente del “Piojo” para tomar las riendas del Deportivo Saprissa. Y desde entonces, nadie lo reemplazó.

Por eso, en el programa Seguimos, el exfutbolista Jorge “Tanque” Castro le consultó al entrenador Randall Azofeifa si no le gustaría ocupar ese cargo luego de los éxitos conseguidos con las selecciones juveniles. Recordemos que en cuestión de días, fue campeón del Torneo Uncaf con la Sub-16 y le dio a la Tricolor su segunda medalla de oro en unos Juegos Centroamericanos.

Randall Azofeifa dirigirá a otra selección

Azofeifa fue tajante en su respuesta sobre la posibilidad de sumarse al equipo de trabajo de Miguel Herrera, pero también confirmó que en los próximos días se hará cargo de la selección Sub-20 de Costa Rica.

ver también Piojo Herrera recibe la sentencia que pone en duda su trabajo mientras peligra la clasificación de Costa Rica al Mundial 2026

“Uno está muy cerca de la selección y no se siente ajeno a lo que todos queremos. Hay que tener en cuenta que en este momento, mi presente es lo que se está viviendo: tema selección olímpica, selección Sub-16… En el cortísimo plazo, ya a partir de la próxima semana va a haber un microciclo de la selección Sub-20 que todavía no se ha conformado”, dijo el mundialista en 2006, 2014 y 2018.

“Uno está para sumar. Más que decir si quiero estar o no, tengo que ser respetuoso de los que están ahí, apoyar desde donde se tenga que apoyar y saber que este chance es el chance de oro. Porque se entiende que cuando a la selección mayor le va bien -en este caso yendo al Mundial-, al país en general le va bien”, afirmó Azofeifa, quien ahondó en la nueva tarea que le encomendaron desde la Federación.

Publicidad

Publicidad

Por su labor en la Fedefútbol, Randall Azofeifa está cada vez más cerca de Miguel Herrera. (Foto: Facebook)

“Como los Mundiales Sub-17 son seguidos y FIFA pone calendarios muy apretados. Randall Row ahora anda con la Sub-17 en el Mundial. En teoría, él seguiría el proceso hacia la Selección Sub-20 y sus Eliminatorias, pero al no estar me pidieron si podía empezar con microciclos, que vengan un par de amistosos para esta selección y la intención es ya ir conformando una selección para lo que viene”, explicó.