Costa Rica vs. Panamá: ¿A qué hora y dónde ver el partido por la medalla de oro? Juegos Centroamericanos 2025

Cuatro días después de su cruce en el cierre del Grupo B, las selecciones Sub-20 de Costa Rica y Panamá se enfrentarán en la final de fútbol masculino de los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025.

Sin duda, el gran objetivo de esta joven generación de futbolistas es alzarse con la medalla de oro para dejar a su país en lo más alto. Un premio doble, tomando en cuenta que ya lo clasificaron a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo del próximo año.

¿Cuándo juega la Selección de Costa Rica vs. Panamá la final de los Juegos Centroamericanos 2025?

Costa Rica y Panamá medirán fuerzas el martes 28 de octubre, a las 13:00 horas de Centroamérica (14:00 en suelo panameño), en el Estadio Cementos Progreso.

¿Dónde ver EN VIVO la final del fútbol masculino de los Juegos Centroamericanos 2025?

El partido Costa Rica – Panamá se podrá ver a través de la plataforma oficial de los Juegos Centroamericanos y el canal Panam Sports Channel.

Así llega la Sele Sub-20

Los dirigidos por Randall Azofeifa vienen de quedar segundos en el Grupo B, con 3 puntos, y de ganarle 2-1 a Guatemala en la semifinal, gracias a los tantos de Dylan Ramírez y Dax Palmer. Ahora, buscarán revancha ante los panameños y también con la historia: la última vez que ganaron una presea dorada en este certamen fue hace 28 años, en la edición de 1997 que albergó Honduras.

Así llega la Rojita Sub-20

El equipo que conduce Felipe Baloy marcha invicto en los Juegos Centroamericanos. En fase de grupos empató 2-2 con Honduras y venció 3-0 a Costa Rica para quedar en la cima, con 4 unidades. Y recientemente, eliminó a El Salvador al imponerse 3-1 en semis con dos goles de Ariel Arroyo y uno más de Josué Vergara. Si gana, Panamá seguirá pisando fuerte en el medallero.