Lo borraron de Saprissa y respondió con todo: Dax Palmer deja en evidencia a Vladimir Quesada y genera revuelo en Tibás

Dax Palmer no se queda de brazos cruzados ante la falta de minutos en Saprissa e incomoda a Vladimir Quesada.

Por Geronimo Heller

Dax Palmer lanza un mensaje contundente.

Una de las situaciones más difíciles de explicar dentro del Deportivo Saprissa es la de Dax Palmer. El mediocampista de 18 años, surgido del semillero morado, se había consolidado como titular del primer equipo durante el 2024 bajo las órdenes de José Giacone, mostrando condiciones que lo proyectaban como una de las grandes promesas del fútbol costarricense.

Sin embargo, con la llegada de Paulo Wanchope al banquillo, Palmer empezó a perder protagonismo, y con el regreso de Vladimir Quesada su situación se volvió aún más preocupante: no ha disputado ni un solo minuto oficial en lo que va del torneo y solo ha sido convocado en dos ocasiones.

Dax Palmer responde con goles y causa revuelo

Pero mientras en Tibás lo marginan, el espigado juvenil de 18 años y 1,91 metros se consolida con las categorías juveniles de Costa Rica. Actualmente, Palme brilla en los Juegos Centroamericanos, donde forma parte de la Selección Sub-21 dirigida por Randall Azofeifa.

El domingo, el morado fue una de las figuras de la Tricolor al anotar el segundo go en la victoria 2-1 ante Guatemala, resultado que selló el pase a la final del torneo preolímpico que se disputa en territorio chapín.

Dax Palmer toma ritmo con La Sele Sub-21 (FCRF).

Y la reacción en Tibás no se hizo esperar. En la publicación de la Fedefútbol en Instagram celebrando el triunfo de la Sele, el comentario con más “likes” fue uno que reflejó el sentimiento de buena parte del Saprissismo: “Solo en Saprissa no le dan oportunidad a Dax”.

(Instagram).

¿Hace cuánto no suma minutos con Saprissa?

El último partido oficial de Dax Palmer con el primer equipo de Saprissa data del 12 de abril de 2025, cuando disputó 15 minutos en la victoria 3-0 ante Santa Ana por el Clausura.

Han pasado más de seis meses sin que el talentoso volante nacido en Miami vuelva a pisar el campo con el primer equipo, a pesar de continuar entrenando día a día junto al plantel profesional.

