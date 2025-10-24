El Deportivo Saprissa es considerado por muchos como el equipo más grande de Centroamérica. Uno de los motivos de este razonamiento surge a raíz de su palmarés tanto nacional como internacional. Sin embargo, hay otros factores por los que es distinguido en Europa.

Recientemente, un ranking de un reconocido observatorio de Suiza, puso a Saprissa en el top 100 a nivel mundial entre los clubes formadores. El Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES) colocó al Monstruo en el puesto 82 del mundo.

Saprissa es el único de Centroamérica que integra este top 100 internacional. Además de la S, en la región de Concacaf, solo dos clubes más fueron mencionados: Chivas de Guadalajara y Pachuca de México.

¿Por qué Saprissa fue elegido como el mejor de Centroamérica en Europa?

De acuerdo al ranking que ocupa y el dato del observatorio, Saprissa formó un total de 45 jugadores que se encuentran activos como profesionales en diferentes partes del mundo. Por debajo del equipo morado, hay equipos prestigiosos a nivel mundial como Juventus, Inter de Milán, Villarreal, Atalanta, entre otros.

El ranking del puesto 80 al 100.

Este reconocimiento del observatorio del CIES se dio a través un análisis detallado en el que contemplaron, según Saprissa, “el número de jugadores formados, el nivel de los clubes en los que jugaron el último año y los minutos oficiales disputados en ese mismo período“.

El CIES un centro de investigación del fútbol que se dedica al análisis estadístico y económico del fútbol mundial. De acuerdo a lo que informa en su sitio web, “genera rankings, informes periódicos, bases de datos y estudios sobre formación de jugadores, mercados de transferencias, rendimiento y características demográficas del juego“.