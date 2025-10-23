Esta semana, Juan Carlos Rojas comunicó que no seguirá como presidente del Deportivo Saprissa más allá de diciembre. El líder de Horizonte Morado dejará de estar vinculado al Monstruo y terminará su mandato después de 14 años en los que cosechó 11 trofeos.

El directivo reconoció que no estará al mando de la presidencia morada por falta de tiempo. “Demanda mucho y hoy siento que ya me resulta difícil cumplir plenamente con las altísimas responsabilidades que demanda esta posición“, expresó en sus redes sociales.

Tras una larga presidencia, finalmente Rojas aprovechará de lleno para enfocarse en un proyecto de vida que considera muy importante. El presidente puso a Saprissa en un lugar de segundo plano. De hecho, pocos esperaban que tomara esta decisión de preferir otros proyectos por encima de la presidencia del Monstruo. Ahora, estará dedicado a una empresa que tiene sede en Costa Rica y en la cual trabaja desde finales de 2023.

ver también Juan Carlos Rojas no se pudo contener y tuvo un fuerte cruce con Ferlin Fuentes en medio de su salida de Saprissa: “Otro día más”

La empresa en la que trabaja Juan Carlos Rojas desde 2023 y que lo llevó a salir de Saprissa

En entrevista con La Nación, confesó: “Una de las empresas en las que voy a trabajar es Genera Holdings. Tenemos un proyecto grande de bienes raíces en Guanacaste y también algunas otras inversiones en energía y temas comerciales. Eso me ha venido ocupando el tiempo y tengo un gran compromiso con mis socios. Es un proyecto de vida importante”.

En su sitio web, esta empresa se cataloga como una “innovadora empresa de capital permanente con sede en Costa Rica, que invierte en capital privado en diversos sectores y geografías, y en negocios existentes en verticales industriales particulares como energía renovable, desarrollo inmobiliario, centros de datos y movilidad“.

ver también Alarma en Saprissa: revelan el gran problema que dejó Juan Carlos Rojas tras su salida del club

Además, el sitio describe a Juan Carlos Rojas y su rol dentro de esta empresa: “Socio Director y CEO desde finales de 2023, con experiencia en capital privado y fusiones y adquisiciones, participando en operaciones por más de 2 mil millones de dólares como socio de Mesoamerica Investments. Presidente del Deportivo Saprissa, el club de fútbol más grande de Centroamérica, y miembro de la junta directiva de varias empresas importantes en Costa Rica“.

Publicidad