Costa Rica

Ganó todo con Saprissa y Herediano, se retiró y ahora fue campeón internacional como técnico

Luego de un exitoso paso como jugador en Saprissa y Herediano, este ex futbolista encontró su nueva vocación como entrenador.

Por Pablo Rocca

Ex Saprissa y Herediano es campeón como DT. (Foto: UNAFUT)
Costa Rica vuelve a celebrar en el fútbol formativo. La Selección Sub-16 nacional levantó este miércoles el trofeo del torneo Uncaf FIFA Forward, disputado en Guatemala, tras vencer 1-0 a la selección anfitriona en una final cargada de emoción y orgullo tricolor.

El conjunto costarricense completó un certamen perfecto: invicto, sólido y sin recibir goles en todo el campeonato. En fase de grupos derrotó 3-0 a Belice, 2-0 a El Salvador y 1-0 a Honduras, para luego coronarse en la final gracias al tanto de Matías Vargas, que selló una campaña redonda.

Más allá del título, la historia tiene un valor especial por quien está al mando del banquillo nacional. Se trata de un exfutbolista que lo ganó todo vistiendo las camisetas de Saprissa y Herediano, y que ahora da sus primeros pasos como entrenador con un éxito internacional que ilusiona al país.

¿Quién es el entrenador de Costa Rica Sub 16?

El protagonista es Randall Azofeifa, quien asumió la dirección técnica de la Sub-16 el pasado 8 de septiembre. En apenas un mes de trabajo, logró imprimirle su sello al equipo: orden, disciplina táctica y carácter competitivo, los mismos rasgos que lo distinguieron durante su carrera como mediocampista.

Randall Azofeifa sacó campeón a la Sele Sub16. (Foto: FCRF)

Randall Azofeifa sacó campeón a la Sele Sub16. (Foto: FCRF)

Estoy muy orgulloso de estos muchachos, mostraron compromiso, trabajo en equipo y una gran madurez pese a su corta edad. Este título es un paso importante, pero también una motivación para seguir creciendo”, comentó Azofeifa tras la consagración en suelo guatemalteco.

Con este logro, el exjugador inicia su camino como entrenador de la mejor manera posible, llevando a Costa Rica a un nuevo campeonato regional y demostrando que su transición del campo al banquillo no pudo tener un comienzo más prometedor.

